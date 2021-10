지니뮤직서 '밀리의서재' 오디오북 듣는다

[아시아경제 박소연 기자] 지니뮤직 지니뮤직 043610 | 코스닥 증권정보 현재가 5,650 전일대비 70 등락률 -1.22% 거래량 185,214 전일가 5,720 2021.10.21 10:06 장중(20분지연) 관련기사 지니뮤직, 케이티스튜디오지니로 최대주주 변경 예정[e공시 눈에 띄네] 코스닥-10일5G순항에 마케팅 부담↓…통신사 2Q 실적 '맑음' close 이 인공지능(AI) 오디오플랫폼으로 진화해 제2도약 나선다.

21일 KT그룹은 서울 여의도 IFC에서 '여의도포럼'을 열어 지니뮤직과 밀리의서재 등 플랫폼 계열사 미래전략을 발표했다.

이날 최호창 지니뮤직 부사장은 "KT그룹의 AI기술력, CJ ENM 등 주주사 역량을 바탕으로 음악과 오디오 영역을 융합해 넘버원 오디오서비스 플랫폼으로 진화해 나갈 것"이라고 밝혔다.

지니뮤직은 오디오콘텐츠시장을 주도해나가기 위한 3단계 사업전략도 공개했다.

▲오디오서비스 출시를 통한 플랫폼 확장(1단계), ▲고객니즈 기반의 차별화된 오디오콘텐츠 공급 및 서비스 고도화(2단계), ▲B2C, B2B 구독형 오디오서비스진화로 사업모델 성과창출(3단계)를 추진해 지니뮤직은 콘텐츠ICT기술을 활용한 AI 오디오플랫폼기업으로 성공적인 진화를 이뤄낸다는 전략이다.

오는 10월말 1단계 사업전략을 적용한 AI 오디오플랫폼 서비스를 공개한다.

지니뮤직은 밀리의 서재가 제공하던 일부 오디오북 콘텐츠를 지니에서 서비스 하는 것을 시작으로 향후 다양한 오디오북, 오디오예능, 오디오드라마 등 오디오 콘텐츠로 서비스범위를 넓혀나갈 예정이다. 지니와 밀리의 서재를 함께 즐길 수 있는 합리적인 가격의 번들형 상품도 연내 출시한다.

2단계 사업전략으로 제시된 고객 니즈 기반의 차별화된 오디오콘텐츠 공급과 서비스 고도화는 내년 상반기까지 KT그룹 협업 시너지를 통해 달성될 예정이다. 지니뮤직은 고객의 니즈를 반영한 차별화된 콘텐츠확보를 위해 밀리의 서재, CJ ENM 등과 사업협력을 강화하고 있다. 또한 KT AI기술력을 도입 오디오환경을 혁신적으로 변화시켜나간다는 전략이다.

지니뮤직은 KT의 AI오디오 기술인 AI음성합성 기술(P-TTS, Personalized-Text To Speech)과 E2E(엔드 투 엔드)음성인식 기술을 활용해 시간과 비용을 절감하며 대량의 텍스트를 다양한 음성 변조, 다국어 변환을 할 수 있다. 이를 기반으로 지니뮤직은 빠른 시간내 개성있는 오디오콘텐츠를 대량으로 고객에게 서비스할 예정이다.

이어 3단계 전략 B2C, B2B 구독형 오디오서비스 진화로 성과 창출을 이뤄낼 계획이다. 지니뮤직은 커넥티드카, 스마트 홈 등 다양한 커넥티드 환경에서 오디오콘텐츠를 즐길 수 있는 환경을 확대하고B2C, B2B 구독형 오디오시장을 선점해나갈 것이라 밝혔다. 이를 통해 지니뮤직은 콘텐츠ICT기술을 활용한 AI 오디오플랫폼으로 성공적인 진화를 이뤄낸다는 전략이다.

지니뮤직, 글로벌 시장 겨냥한 양방향 소통 라이브 플랫폼 'STAYG' 론칭

지니뮤직은 글로벌 시장을 공략하는 음악사업 확장에 적극 나선다. 21일 지니뮤직은 글로벌 팬들과 K팝스타들이 소통하는 라이브플랫폼 'STAYG'를 론칭한다. 'STAYG'는 코로나19로 비대면이 일상화되는 상황에서 아티스트의 공연을 보고 싶어하는 팬들에게 최적화된 라이브플랫폼으로 연내 해외팬들에게도 개방된다. 글로벌 결재모듈을 갖추고 해외팬기반 수익사업도 적극 추진할 계획이다. 또한 'STAYG'는 지니뮤직 플랫폼을 넘어 주주사 KT, CJ ENM, LG유플러스 사업협력으로 다양한 형태의 라이브플랫폼으로 활용될 예정이다.

지니뮤직의 해외 음원 유통사업도 지속 성장 중이다. 지니뮤직은 10년 이상 다져온 음원 콘텐츠 유통 역량과 네트워크 인프라를 기반으로 현재 해외 95개국, 음원 플랫폼은 50여 개사에 K-POP음원을 유통하고 있다. 최근 지니뮤직은 화웨이뮤직(HUAWEI), 앙가미(Anghami) 등 글로벌 플랫폼에 케이팝 음원을 공급하는 계약을 체결했다.

화웨이뮤직은 이집트, 케냐, 태국, 싱가포르 등 22개 국가에 음원을 공급하는 업체다. 앙가미는 아랍에미레이트, 사우디아라비아, 이라크 등에 음원을 서비스하는 아랍권 최대의 음악 스트리밍 서비스 기업이다. 이번 계약으로 지니뮤직의 글로벌 음원유통사업이 기존 미국, 중국, 일본시장에서 중동, 유럽, 아프리카 등 다양한 글로벌시장으로 확대됐다.

지니뮤직은 올해 상반기 글로벌 음원 유통 매출은 117억 원 이상을 기록하며 전년 동기 대비 37.5% 가파르게 상승했다. K-POP음원흥행이 계속되는 가운데 향후 지니뮤직 글로벌 음원 유통 매출의 성장세를 확대될 것으로 기대된다.

메타버스형 음악서비스, AI작곡, 커넥티드 등 미래기술기반 융합 사업추진

지니뮤직은 메타버스형 음악서비스, AI작곡 고도화, 커넥티드 서비스 확대 등으로 미래기술기반 콘텐츠 사업도 다각적으로 추진하고 있다. 지니뮤직은 2018년 세계최초로 아티스트 ‘VP’(Virtual Play)앨범을 출시하며 메타버스세계에 진입했다.

지난 2년간 지니뮤직과 마마무, SF9, 온앤오프 등 국내 최고 아이돌 그룹은 협업을 통해 생생한 버추얼 공연앨범을 출시한 지니뮤직은 새로운 메타버스형 음악서비스런칭을 준비하고 있다. 연내 지니뮤직은 음악사업 노하우와 메타버스기술이 융합해 메타버스형 음악서비스를 선보일 예정이고 AI창작영역도 메타버스서비스에 적용될 예정이다.

밀리의 서재 성장 플랜 제시, 2022년 IPO추진

지니뮤직은 성공적인 오디오플랫폼으로의 성장을 위한 사업전략을 적극 추진하며 밀리의 서재 기업 성장 플랜도 동시에 추진한다.

지니뮤직이 인수한 밀리의 서재는 2017년 10월 월정액 전자책 구독 서비스를 선보인 이후 2021년 9월 기준 구독자수 380만 명, 보유한 독서 콘텐츠 10만 권으로 전자책 구독형 서비스 플랫폼 중 압도적 1위 기업이다.

밀리의 서재는 1300곳 이상의 출판사와 공급 계약을 맺고 있는 등 광범위한 파트너 출판사 네트워크를 보유하고 있다. 이를 바탕으로 밀리의 서재는 서점가 베스트셀러의 70% 가까이를 서비스하고 있다. 3개월 내 출간된 도서 중 밀리의 서재에 공급되는 도서도 3700권에 이를 정도로 신간 업데이트 속도도 빠른 편이다.

밀리의 서재는 오리지널 콘텐츠에서도 속도를 내고 있다. 밀리의 서재는 2019년 초부터 독서 플랫폼에서는 가장 빠른 속도로 오리지널 콘텐츠를 선보이고 있다. 도서 기반의 IP가 영화, 드라마, 웹툰 등 다양한 용도로 활용될 수 있도록 '원 소스 멀티 유즈(One Source, Multi-use)'의 관점에서 오리지널 콘텐츠의 종수를 확대해나가고 그 속도도 가속한다는 계획이다.

앞으로 KT와 지니뮤직의 미디어 밸류체인 아래 밀리의 서재도 이들 출판사로부터 공급받은 IP를 오디오북과 오디오 드라마는 물론 영상 콘텐츠까지 전방위로 확대하면서 시장에 새로운 활력을 불어넣을 수 있다고 기대된다. 밀리의 서재는 책이 보이는 오디오북, 기존의 단행본을 채팅 형태로 각색해서 선보이는 챗북 등 독서의 장벽을 낮추고 디지털 환경에 부합하는 새로운 형태의 2차 콘텐츠를 활발하게 서비스하고 있다.

밀리의 서재 매출액은 2020년 기준 192억 원으로 전년 대비 75% 증가했으며, 2022년 상장을 추진하고 있다. 투자은행(IB)업계에 따르면 밀리의 서재의 기업가치는 2020년 실적기준 1500억 원 이상이며, 업계 사례를 고려하면 기업가치가 2배 이상 상승할 것으로 기대된다.

지니뮤직, 경영실적 개선과 함께 신성장동력 발굴, 미래성장 기반 확보

지니뮤직은 매출과 영업이익 개선을 통해 꾸준히 기업가치를 향상 시켜왔다. 2020년 연간 매출액은 2470억(전년대비 7.2%↑) 영업이익 115억 원(전년대비41.1%↑)이었다. ‘21년 상반기 실적은 매출 1221억원, 영업이익 72억원을 달성, 전년 상반기 대비 영업이익이 37.9% 증가했다.

매출성장과 함께 영업이익 증가세를 이어온 지니뮤직은 2021 하반기 밀리의 서재 인수, 해외 음원 유통 확대, 주주사(KT, CJ ENM, LG유플러스)간 협업시너지 창출, IP기반 창의적 생태계 구축 등을 통해 신성장동력을 확보했고, 이러한 신성장동력이 실적향상을 견인할 것으로 기대된다.

최호창 지니뮤직 부사장은 "당사는 경영실적향상을 통한 펀더멘털을 강화해왔고 음악사업과 융합시너지를 낼 수 있는 오디오콘텐츠사업 신성장동력을 확보해 미래 콘텐츠 융합시장을 리딩하는 기업, AI오디오플랫폼기업으로 도약할 것"이라고 말했다.

서영택 밀리의 서재 대표는 "밀리의 서재가 보유한 독서 콘텐츠가 다양한 콘텐츠로 확장되고 활용될 수 있도록 지니뮤직과의 협력 방안을 다방면으로 모색하고, 더욱 많은 사람들이 독서와 무제한 친해질 수 있도록 추가적인 성장 동력을 마련하는 데 만전을 기하겠다"고 말했다.

한편 박형민 케이프투자증권 연구원은 "지니뮤직이 밀리의 서재 인수로 구조적인 펀더멘털이 변화할 것이며 향후 기업가치를 강화시키는 요인으로 작용할 것으로 기대된다"고 말했다.

최호창 지니뮤직 부사장(왼쪽)과 서영택 밀리의서재 대표가 21일 여의도 Three IFC에서 담소를 나누고 있다.

