담양 LP 음악충전소 착공…원도심 활성화 발판 마련

담양읍 도시재생 뉴딜사업 일환, 지하 1층, 지상 3층, 전체면적 983㎡ 규모

[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 담양읍 도시재생 뉴딜사업으로 광주MBC와 함께 추진 중인 담양 LP 음악충전소가 20일 착공에 들어갔다.

이날 개최한 착공식은 코로나19 방역 수칙에 따라 최형식 담양군수, 김정오 담양군의회 의장, 김낙곤 광주MBC 사장, 윤행석 콘텐츠본부장 등 최소한의 인원으로 진행됐다.

담양 LP 음악충전소는 구 청소년문화의집을 고쳐 지하 1층, 지상 3층, 전체면적 983㎡ 규모로 건설되며 내년 3월 완공을 목표로 총 24억을 투입한다.

군은 LP 음악충전소 건립을 위해 2020년 7월 광주MBC와 협약식을 체결했으며 광주MBC에서 소장한 LP 레코드 등을 담양군으로 이관하기 위해 분류 작업을 마친 상태이다.

LP 음악충전소 1층은 카페, 2층은 전시관, 3층은 LP 바 등 복합문화공간으로 채워진다.

최형식 군수는 “다양한 계층이 소통할 수 있는 복합문화공간으로 조성해 활기찬 원도심을 만들어 갈 수 있도록 심혈을 기울이겠다”고 말했다.

