경북 포항시, 자원순환 실천 위한 ‘지구공방사업단’ 출범

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 경북 포항시는 20일 저소득층 일자리를 마련과 자원순환 실천을 위한 공익형 자활근로사업단 ‘지구공방’을 출범시켰다.

포항나눔지역자활센터 주관으로 진행된 이날 행사에는 이강덕 포항시장을 비롯해 포항시의원, 경북광역자활센터장, 자원봉사센터장 등이 참석해 제로 웨이스트를 위한 ’포항시민 행동 다짐’과 탄소중립 실천을 위한 협약식도 진행했다.

지구공방사업단은 포항지역의 '제로 웨이스트'(쓰레기 없애기), 저소득층 일자리와 결합한 사회적 가치실현, 자활일자리 창출을 접목한 사업이다.

지난 4월 포항시 남구 청림동에 임시 개장한 ‘지구공방’은 300세대 이상의 공동주택 60곳과 행정복지센터 10곳 등에 총 300개의 아이스팩 및 플라스틱 수거함을 설치했다. 수거된 아이스팩은 자활사업장에서 선별, 세척, 소독, 건조 과정을 거쳐 전통시장 및 식품·제조업체, 유통업체 등에 무상으로 공급하고 있다.

또 플라스틱과 햇반 용기를 수거해 세척, 분쇄 후 재사용하고 있으며 대형 커피전문점에서 원두찌꺼기를 수거해 건조 후 커피점토분말 공정을 거친 뒤 연필과 색연필, 화분, 파벽돌 등으로 재생산하고 있다.

앞으로 자활사업장 내 제로웨이스트 숍도 마련해 재생산된 물품 및 친환경용품을 판매하고 가정에 있는 용기를 가져와 원하는 만큼의 세제와 샴푸를 소분해서 구매할 수 있는 ‘리필스테이션’도 함께 운영할 예정이다.

시는 이번 사업을 통해 1일 1,200kg의 쓰레기를 줄이는 한편 이를 자원화해, 취약계층 20여 명에게 일자리도 마련한다.

이강덕 포항시장은 “탄소중립이나 저소득층의 일자리는 어느 것이 먼저라고 할 수 없이 중요한 일이다”며, “이번 사업은 민관상호협력을 통해 버려지는 폐자원 재활용으로 환경을 보호하고 저소득층 일자리 창출로 자활기반 마련에 도움이 될 것이다”라고 말했다.

