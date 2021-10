경북 포항시, 산림 정원도시 활성화 박차

- 철강, 산업도시 이미지 탈바꿈...쾌적한 도시환경 대전환

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 경북 포항시는 포항시 산림조합(조합장 손병웅)과 18일 정원산업·정원문화 활성화를 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 산림분야 현안에 대해 현장 목소리 청취와 산림조합과 상생발전 방안 모색, 포항시가 추진 중인 ‘그린웨이프로젝트’와 연계한 정원문화 활성화를 위해 마련됐다.

두 기관은 이날 협약을 통해 ▲도시의 녹색생태계 회복을 위한 생활밀착형 공공정원 확충 ▲시민참여 정원문화 활성화를 위한 프로그램 개발 및 운영 ▲정원교육 시설운영과 정원전문가 체계적 양성 ▲그 외 기술지원 등 업무에 상호 협력하기로 했다.

시는 산림조합에서 추진하고 있는 정원아카데미, 여성산림문화대학, 푸르미봉사단 등 다양한 프로그램 활동을 통해 산림·정원문화 및 포항 그린웨이프로젝트에 대한 시민 이해도와 공감도를 높여 회색빛 산업도시 이미지를 탈피, 쾌적한 도시환경 대전환에 앞장설 계획이다.

이강덕 포항시장은 “포항시와 포항시산림조합 간 상호 협력을 통해 도시, 농·산촌 모두를 아우러는 일자리 창출과 지역경제 활성화로 계속 살고 싶은 포항시가 되도록 최선을 다하겠다”라고 말했다.

