[클릭 e종목]"에스제이그룹, 비수기가 무색한 호실적...편안한 매수 구간"

[아시아경제 박지환 기자] 대신증권은 18일 에스제이그룹 에스제이그룹 306040 | 코스닥 증권정보 현재가 25,850 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 25,850 2021.10.18 07:58 장시작전(20분지연) 관련기사 에스제이그룹, 자사주 1억5800억 규모로 처분 결정 에스제이그룹, 2Q 영업익 98억…전년比 57%↑[클릭 e종목] “에스제이그룹, 보복소비·성수기 효과 누려” close 에 대해 3분기 비수기가 무색한 호실적이 예상된다며 편안한 매수 구간이라고 평가했다. 투자의견 '매수'와 목표주가 3만6000원을 유지했다.

이새롬 대신증권 연구원은 "9월 캉골 브랜드 의류 및 가방 매출이 급증했다"며 "3분기 비수기임에도 호실적이 기대된다"고 밝혔

다.

3분기 매출액은 328억원, 영업이익은 60억원으로 전년 대비 34.4%, 74.9% 증가할 전망이다. 브랜드별 매출액은 캉골 184억원, 캉골키즈 69억원, 헬렌카민스키 71억원 등으로 예상된다. 3분기 영업이익률은 전년 대비 4.2%포인트 증가한 18.2% 예상된다. LCDC 관련 비용 집행에도 외형 확대 및 비용 효율화로 견조한 이익률이 가능하다는 분석이다.

다만 주가는 의류 소비 둔화 우려, 중국 기대감 축소로 2분기 실적 서프라이즈 이후 조정기를 겪고 있다. 이새롬 연구원은 "2022년 모멘텀을 감안하면 주가 정상화가 필요하다"며 "현재 주가는 보수적으로 추정한 내년 실적 기준 주가수익비율(PER) 8배에 불과하다"고 말했다.

그는 "2022년 기존 브랜드 추정치 합산 매출액은 1769억원, 영업이익 384억원 등으로 각각 22.2%, 27.7% 증가할 것으로 4분기 성수기 효과가 기대된다"고 내다봤다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr