이랜드몰, 18일 '이득데이' 진행…제품 최대 90% 할인

[아시아경제 임혜선 기자] 이랜드리테일에서 운영하는 온라인 쇼핑 플랫폼 이랜드몰이 18일 다양한 특가 상품과 고객 혜택을 제공하는 ‘이득데이’를 진행한다고 17일 밝혔다.

이랜드몰은 10월 이득데이를 통해 인기 브랜드 할인 쿠폰과 특가 상품, 장바구니 쿠폰 등을 선착순으로 제공하는 ‘릴레이 이득타임’과 최대 90% 할인된 가격에 인기 상품을 제공한다.

우선 오전 9시부터 오후 8시까지 1시간마다 이랜드 아동복 브랜드, 모던하우스, 로엠, 식품, 가전 등 인기 카테고리 상품을 반값에 구매할 수 있고, 뚜레쥬르 케이크를 비롯해 투썸플레이스 디저트류와 이디야커피 토피넛라떼 등을 특가에 만나볼 수 있다.

클라비스, 후아유, 나이키, 아디다스, 애니바디, 베베드피노, 아이스비스킷 등의 인기 브랜드 제품을 최대 90% 할인가에 만날 수 있다. 한국금거래소의 골드바 및 골드 제품도 최대 37% 할인된 가격으로 구매할 수 있다.

