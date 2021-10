광주 서구보건소 "백신 접종 후 이상반응, 신고해 달라"

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주광역시 서구(구청장 서대석)는 코로나19 백신 접종 후 이상반응을 보이면 즉시 병원에서 진료를 받고 신고해 달라고 15일 밝혔다.

최근 백신 예방 접종자가 증가하면서 상대적으로 이상반응에 대한 신고 사례도 늘어나는 추세다.

신고 건 중 대부분의 증상은 접종 부위의 통증이나 부기, 발적, 발열, 근육통 등으로 정상적인 면역형성과정에서 나타날 수 있는 증상이다. 대부분 3~4일 이내 증상이 사라진다.

다만 접종 후 39도 이상의 고열, 알레르기 반응(두드러기·발진·얼굴이나 손 부기) 등의 증상이 나타나거나 이상반응의 증상이 일상생활을 방해하는 정도라면 가까운 의료기관을 방문해 진료를 받을 것을 권유하고 있다.

이상반응으로 병원에 내원하게 되면 진료의사가 코로나19 예방접종관리시스템 또는 팩스로 관할 보건소에 신고할 수 있으며, 접종 후 예방접종도우미 사이트에서도 신고할 수 있다.

이상반응 신고 건에 대해 서구보건소에서는 지속적으로 모니터링을 시행하고 있으며, 중환자실에 입원했거나, 생명위중, 사망, 혈소판감소성혈전증의 경우에는 중증 이상반응 관리로 전환해 기초조사를 시행하고 있다.

뿐만 아니라 이상반응 보고사례 관리를 통해 증상에 따른 진료 안내 및 전화상담도 진행하고 있다.

서구보건소 관계자는 “의료기관의 이상반응 신고를 위해 병원 진료 시 예방 접종력을 반드시 밝혀주시기 바란다”며 “예방접종 후 이상반응에 대한 적절하고 신속한 대응을 보장하기 위해 더욱 노력을 기울이겠다”고 말했다.

코로나19백신 예방접종 후 이상반응 관련 문의는 서구보건소 예방접종실로 문의하면 된다.

