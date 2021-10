디피씨, 스틱인베스트먼트 흡수 합병 결정

[아시아경제 공병선 기자] 디피씨 디피씨 026890 | 코스피 증권정보 현재가 17,400 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 3,358,585 전일가 17,400 2021.10.15 15:30 장마감 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정‘나노코박스’ 백신 공식 등재!! 수혜를 입을 역대급 핵심株는??“두산중공업” 대호재 나왔다! 황금 수혜 株 또 갑니다! close 는 100% 지분을 확보하며 스틱인베스트먼트와 흡수 합병한다고 15일 공시했다. 합병 후 디피씨는 존속 법인으로 남게 되며 스틱인베스트먼트는 해산하게 된다.

이번 합병은 기업집단의 지배구조 개편을 통한 경영 효율성 증대 및 사업경쟁력 강화를 위해 이뤄졌다고 디피씨 측은 밝혔다.

