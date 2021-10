한국인 90% "정치갈등 심각"…'의사당 난동' 美와 공동1위

[아시아경제 조현의 기자] 한국인 10명 중 9명은 사회 내 정치 갈등이 심각하다고 생각하는 것으로 나타났다.

미국 여론조사기관 퓨리서치센터는 14일(현지시간) 전 세계 17개 선진국 중 지지 정당 차이에 따라 사회 갈등이 있는지 조사한 결과 한국에서는 '심각' 또는 '매우 심각'하다고 답한 비율이 90%였다고 밝혔다. 지난 1월 사상 초유의 의사당 난동이 벌어진 미국(90%)과 함께 공동 1위다.

대만(69%), 프랑스(65%), 이탈리아(64%), 스페인(58%), 독일(56%), 영국(52%), 그리스(50%) 등에서도 자국 내 정치적 갈등이 심하다고 응답한 시민들의 비율이 높았다. 일본(39%), 네덜란드(38%), 뉴질랜드(38%), 스웨덴(35%), 싱가포르(33%) 등은 40% 미만이었다. 조사 대상국의 중간값은 50%였다.

한국인은 종교 갈등도 대체로 심각하다고 인식하는 것으로 나타났다. 한국인 중 종교 간 갈등이 심각하다고 답한 비율은 61%로 조사 대상 국가들 가운데 가장 높았다. 다른 조사 대상국 가운데 종교 갈등이 심각하다고 생각하는 응답자가 절반이 넘는 국가는 한국을 제외하면 프랑스가 유일했다.

미국은 종교 간 갈등이 심각하다는 응답이 49%였고, 독일(46%), 벨기에(46%) 등이 뒤를 이었다. 타이완(12%), 스페인(19%) 등은 종교 갈등이 심각하다는 응답률이 10%대였다.

한국에서 인종·민족 등으로 인한 갈등도 심각하다고 생각하는 비율도 57%에 이르렀다. 이는 미국(71%), 프랑스(64%)에 이어 공동 3위(이탈리아·57%)에 해당하는 수치다.

퓨리서치센터는 "한국에서 인종·민족 갈등이 인식하는 응답은 연령대별로는 젊은 층에서, 교육 수준별로는 높은 교육 수준에서 높은 경향을 나타냈다"고 설명했다.

도시·농촌 거주자 사이의 갈등이 심각하다고 답한 응답자도 43%로 조사됐다. 이 조사에서도 한국보다 수치가 높은 국가는 프랑스(45%)뿐이었다.

