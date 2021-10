글래드 호텔, 'ESG, 친환경편' 트렌드리포트 서베이 진행

[아시아경제 김유리 기자] 글래드 호텔은 라이프 스타일에 대한 트렌드 중 분기별로 주제를 정해 고객 설문 조사 및 분석 결과를 발표하는 글래드 트렌드리포트의 7번째 주제 'ESG(환경·사회·지배구조) 친환경편, 친환경 이제는 必(필)환경 시대!' 서베이 이벤트를 다음달 14일까지 진행한다고 15일 밝혔다.

7번째 글래드 트렌드리포트 서베이는 글래드 호텔 홈페이지 이벤트 페이지 또는 글래드 호텔 공식 SNS 채널을 통해 참여 가능하다. 이 중 당첨자 총 30명은 다음달 24일 발표될 예정이며 이들에겐 추첨을 통해 글래드 여의도의 주니어 스위트 객실인 글래드 하우스 숙박권, 메종 글래드 제주 숙박권, 글래드 여의도 뷔페 레스토랑 그리츠(Greets) 식사권, 친환경 화장품 브랜드 '톤28(TOUN28)' 상품 등 경품이 제공된다. 글래드 호텔 공식 인스타그램 계정을 팔로우하고 개인 SNS 채널에 해당 이벤트 내용을 공유하면 당첨 확률을 높일 수 있다.

이번 서베이는 'ESG의 의미와 기업의 ESG 활동에 대해 알고 있는지', '친환경 마케팅에 대한 의견', '친환경 상품을 이용하는 이유' 등 소비자가 바라보는 친환경 상품에 대한 의견, 구매 의사 관련 질문과 '기억에 남는 친환경 상품과 인상적인 친환경 활동', '글래드와 함께 협업을 진행했으면 하는 친환경 브랜드' 등 고객이 직접 글래드 호텔의 친환경 활동에 대해 추천할 수 있는 질문들로 구성했다.

글래드 호텔 관계자는 "그동안 다양한 친환경 활동을 지속적으로 진행해온 글래드 호텔은 고객이 바라보는 친환경 상품과 마케팅에 대한 의견을 알아보기 위해 서베이를 기획하게 됐다"며 "이번 서베이 결과는 글래드 호텔의 친환경 상품 라인업을 강화하고 고객에게 다양한 친환경 서비스를 제공하는데 적극 활용할 예정"이라고 말했다.

