[아시아경제 박지환 기자] 한화시스템 한화시스템 272210 | 코스피 증권정보 현재가 17,550 전일대비 350 등락률 +2.03% 거래량 426,900 전일가 17,200 2021.10.15 10:44 장중(20분지연) 관련기사 제노코, 한화시스템과 33억원 규모 공급 계약한화시스템, 위성 떨림 잡는 '진동저감장치' 독일 수출 성공'미래 먹거리' 항공·우주산업 베팅하는 한화시스템 close 은 방위사업청과 지뢰탐지기-II 양산 계약을 체결했다고 15일 공시했다.

계약금액은 총 581억원 규모이다.

한화시스템 측은 "방위산업 보안사유로 세부사항에 대한 기재를 생략한다"고 밝혔다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr