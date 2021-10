[2021 국감]이철규 "가스공사, '김해 제조식 수소충전소' 경제성 조작"

"잘못된 가정 등을 적용해 경제성 과다 평가"

"사장 포함한 경영진, 감사원 감사해야"

[아시아경제 주상돈 기자] 한국가스공사가 첫 직영 수소충전소인 '김해 제조식 수소충전소'를 추진하는 과정에서 경제성을 조작했다는 주장이 나왔다.

15일 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 소속 이철규 국민의힘 의원은 "가스공사로부터 제출받은 '김해 제조식 수소충전소 특정감사 결과'에 따르면 잘못된 가정 등을 적용해 경제성을 과다 평가하는 등 부적정한 방식으로 사업이 추진됐다"고 밝혔다.

가스공사는 2018년 12월 김해시와 수소충전소 인프라 구축 업무 협약을 맺고 다음해 3월29일 수소추출설비 사업비를 가스공사가 확보, 구축 및 운영하는 것으로 협약을 체결했다.

이 의원에 따르면 2019년 10월17일 수소추출설비를 포함하는 사업 기본계획안이 확정됐으나 2020년 6월16일 수소추출설비를 구축하는 비용이 과다하게 소요됨에 따라 사업이 중단됐다

이에 가스공사는 사업추진을 위해 현대기아차가 구매해 보유하고 있던 수소추출기를 확보하는 것으로 계획을 변경하고, 2020년 8월19일 변경된 기본계획을 사장에게 보고했다. 이후 같은 해 11월20일 이사회에서 김해 제조식 수소충전소 사업 기본계획안이 최종 확정돼 사업이 추진됐고 올 7월 본격적인 상업운전을 시작했다.

이 의원은 "특정감사 결과 가스공사는 변경된 계획안이 사장에게 보고된 직후인 2020년 8월18일~9월27일 외부 전문기관에 경제성 분석을 의뢰했다"며 "하지만 경제성 분석을 위한 주요 가정을 외부 전문기관이 아닌 담당 부서에서 직접 조사, 검토, 결정 및 작성·제공해 수익성이 과도하게 산정된 것으로 확인됐다"고 지적했다.

조작된 가정을 토대로 산정된 경제성은 30억원을 투자해 현재가치(NPV)로 3억2100만원의 수익을 올릴 수 있는 것으로 평가됐만 실제는 19억원의 손해를 입는 것으로 나타났다. 또 기본계획에 수소 제조설비 구축 완료 기한을 실현 가능성이 없는 2021년 3월로 계획해 가스공사가 손해를 입은 것으로 나타났다. 이 의원은 "계획대로 올 3월 상업 운전을 하려면 추출설비가 3월 이전에 도입돼 운영돼야 했지만 기간을 특정해 약정하지도 않고 가스공사가 손실을 감수하면서 현대기아차의 제조설비 설치 일정 준수에 대한 책임도 면제했다"고 꼬집었다.

이로 인해 가스공사는 ‘22년 8월까지 외부에서 수소를 매입해 수소충전소에 보급하게 되면서 5989만원의 손실을 부담하는 것으로 나타났다.

이 의원은 "이처럼 조작된 경제성 평가에 기반한 안건이 경영위원회와 이사회 등에 부의돼 의결되었음에도 사장을 비롯한 경영진의 배임행위에 대해서는 절차상 하자가 없다는 이유로 처분하지 않고, 실무담당자만 견책 징계를 받은 것으로 확인됐다"며 "자체 특정감사로 그칠 것이 아니라 사장을 비롯한 경영진의 사전 인지, 배임 여부에 대해서 감사원 감사를 통해 확인이 필요하다"고 말했다.

주상돈 기자 don@asiae.co.kr