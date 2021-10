[e공시 눈에 띄네]코스피-14일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 대교=YG엔터 자회사 엑스골프 인수 추진 관련 최종적으로 투자 진행 않기로 결정

◆ 제이콘텐트리=자회사 제이티비씨스튜디오, 티빙 주식 12만주 취득 결정...531억 규모

◆ 태영건설=알앤티원에 대한 775억 규모 타인 채무보증 결정

◆ 롯데지주=계열사 롯데제과의 인재개발원 사업 양수...86억 규모

