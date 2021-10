[내일날씨] 전국 흐리고 비… 낮 최고기온 25도

[아시아경제 조성필 기자] 15일인 금요일에는 전국이 흐리고 곳곳에 비가 오겠다.

14일 기상청에 따르면 다음날 서울과 인천엔 새벽, 그 외 수도권과 강원 영서지역엔 새벽부터 오전 중 빗방울이 떨어지거나 강수량 1㎜ 미만의 적은 비가 내릴 전망이다. 또 강원 영동지역은 아침부터, 충청·전라권은 오전부터 비가 떨어지겠다. 경북 동해안과 내륙지역, 경남권은 오후부터, 제주는 밤부터 비가 온다.

예상 강수량은 16일 내리는 것까지 포함해 강원 영동지역과 경북 동해안은 10~40㎜이고 강원 영서지역과 충청권, 경북 동해안을 뺀 남부지방, 제주는 5~20㎜다. 새벽부터 아침 사이 남부 내륙지역을 중심으로 가시거리를 200m 미만으로 만드는 짙은 안개가 낄 전망이다. 다른 지역에도 가시거리 1㎞ 미만 안개가 발생할 수 있다. 아침 최저기온은 14~19도, 낮 최고기온은 19~25도로 전망됐다.

