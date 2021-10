文대통령-이재명, 세종시 정부행사 함께 참석

'초광역협력 지원전략 보고' 행사…이재명, 경기도지사 자격으로 참석

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령과 이재명 더불어민주당 대선 후보가 14일 세종시에서 열린 정부행사에 함께 참석했다. 이 후보가 여당 대선 후보로 선출된 이후 문 대통령이 참석하는 행사에 자리를 함께 한 것은 이번이 처음이다.

문 대통령과 이 후보는 이날 세종시 정부세종컨벤션센터에서 열린 '균형발전 성과와 초광역협력 지원전략 보고' 행사에 참석했다.

이날 행사는 문재인 정부의 국가균형발전 전략을 공유하는 자리로 김부겸 국무총리를 비롯해 주요 부처 장관과 전국 시도지사들이 함께했다.

이 후보는 경기도지사 자격으로 이 자리에 참석했다. 이 후보는 행사장에 들어선 이후 참석자들과 인사를 나눴다.

시도지사 등 주요 참석자들이 자리에 앉아 대기하는 가운데 문 대통령이 입장했다. 문 대통령이 행사 참석자들을 향해 목례를 한 뒤 자리에 앉았고, 행사가 시작됐다.

문 대통령과 이 후보가 인사를 나누거나 별도로 만나는 장면은 없었던 것으로 알려졌다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr