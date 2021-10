강진군 ‘위드 코로나’ 대비 관광 활성화 나선다

정부 일상 회복 정책에 발맞춰 지역 경제 활력 회복 추진

[강진=아시아경제 호남취재본부 김용수 기자] 전남 강진군은 14일 백신 접종률 증가에 따른 단계적 일상 회복 전망에 대비하고 코로나19로 인해 침체한 관광산업의 회복을 위해 ‘위드 코로나 대응 전략회의’를 개최했다고 밝혔다.

군수 주재로 진행한 이 날 회의에는 실·과·소장이 참석해 코로나19 전후의 강진 관광 현황을 심도 있게 분석하고, 군민이 체감할 수 있는 실질적인 정책이 추진될 수 있도록 위드 코로나 시대 강진 관광 전략 및 활로에 대해 집중적으로 논의했다.

군은 이번 회의에서 위드 코로나 시대, 방역과 여행이 공존하는 ‘안심·안전 강진 관광 구현’을 위한 다양한 추진전략으로 위드 코로나 맞춤 홍보 마케팅, 관광객 유치 프로그램 운영, 주요 관광 시설 정비, 깨끗한 강진 만들기 등을 제시하고 체계적으로 준비해 나갈 계획이다.

한편 가우도, 영랑생가, 고려청자 도요지 등 주요 관광지의 지난달 방문객은 8만 1353명이 방문하며 지난해 동월 대비 3% 소폭 증가했으며, 이러한 관광객 증가는 높은 백신 접종률과 더불어 안심 여행지에 대한 선호도가 높아지면서 늘어난 결과라는 평이다.

군은 정부 방침에 따라 ‘위드 코로나’가 시작되면 강진을 찾는 관광객이 더욱더 증가할 것으로 예상됨에 따라 ‘위드 코로나’ 대비 관광 활성화를 위한 관련 사업도 지속해서 발굴해 나갈 예정이다.

이승옥 군수는 “위드 코로나 시대 관광객 유치를 위한 철저한 준비와 다양한 맞춤형 관광 홍보를 통해 지역 경기가 활력을 찾을 수 있도록 최선을 다해 달라”고 당부했다.

