KB국민카드, 폐 플라스틱 새활용 '부루마블' 한정 판매

15일부터 11번가에서 365개 한정 판매

판매대금 전액 환경단체 기부

[아시아경제 기하영 기자]KB국민카드가 ESG(환경·사회·지배구조) 차원에서 폐 플라스틱 카드 자재를 활용한 친환경 보드게임을 한정 판매한다.

KB국민카드는 보드게임 부루마블 제작사인 씨앗사와 손 잡고 폐 플라스틱 카드 자재를 새활용(업사이클링)한 친환경 보드게임 '부루마블 옐로우 에디션'을 선보인다고 14일 밝혔다. 이달 15일부터 온라인쇼핑몰 11번가에서 365개 한정 판매되며 판매대금 전액은 환경단체에 기부할 예정이다.

이 상품은 샘플 카드, 판매 중단 카드 등 폐기 예정인 플라스틱 카드 자재를 보드게임에 사용하는 29장의 씨앗증서로 새롭게 디자인 해 버려지는 물품의 가치와 활용도를 높인 것이 특징이다. 또 플라스틱 사용을 최소화 해 주사위, 건물, 말 등의 게임 용품도 종이, 나무 등 재활용이 가능한 소재로 제작해 친환경의 의미를 더했다.

특별 한정판인 옐로우 에디션이라는 이름도 KB금융그룹의 상징색인 노란색을 나타냄과 동시에 운동 경기에서 경고의 의미로 사용하는 옐로우 카드가 연상되도록 해 환경 문제가 경고 수준에 있음을 중의적으로 표현했다.

KB국민카드 관계자는 "버려지는 플라스틱 카드 자재를 새단장 해 친환경의 의미를 되새기고 재미와 소장가치도 부여했다"며 " 특히 판매 금액을 환경 보호 활동을 위해 사회에 환원하는 선순환 구조를 가진 새로운 개념의 ESG활동이라는 점에서 의미가 크다"고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr