시진핑, 메르켈과 화상회담..."중국의 문은 당신에게 열려있다"

[아시아경제 조슬기나 기자] 시진핑 중국 국가 주석이 13일 퇴임을 앞둔 앙겔라 메르켈 독일 총리를 화상으로 만났다고 중국 관영 신화통신이 보도했다.

통신에 따르면 시 주석은 이날 메르켈 총리를 '라오 펑여우'(老朋友·오랜 친구라는 뜻)라고 칭하며 "중국의 대문은 언제나 당신에게 열려있다. 중·독 관계, 중·유럽 관계 발전에 계속 관심을 두고 지지해 주기를 바란다"고 밝혔다.

또한 중국과 독일 관계에 대해서는 "각각 발전하면서 세계 경제에도 크게 기여했다"며 "이는 국가 간 제로섬 게임을 피하고 호혜 상생할 수 있다는 것"이라고 평가했다. 그는 "(독일과) 상호 이해와 인민의 우의를 증진하고 에너지 구조 전환, 친환경과 디지털 경제 등 분야에서 협력하기를 원한다"고 덧붙였다.

이어 유럽과의 관계에 대해서는 "더 넓은 차원에서 서로를 바라보고 객관적·전면적으로 상대를 인식하며 이성적·건설적으로 차이를 처리해야 한다"고 언급했다.

메르켈 총리는 재임 기간 중국이 빠르게 발전했다고 평가했다. 그는 "유럽연합은 독립적이고 자주적으로 중국과의 관계를 발전시켜야 한다"며 "유럽과 중국이 각종 복잡한 요소를 극복하고 계속 발전할 것"으로 내다봤다.

