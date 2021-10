이재명, 이낙연 경선 승복 축하에 "잡아주신 손 꼭잡고 함께 가겠다"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 더불어민주당 대선 후보인 이재명 경기도지사가 선의의 경쟁을 펼쳐온 이낙연 후보의 '경선 승복' 및 축하에 대해 "정말 고맙다"며 "잡아주신 손 꼭 잡고 함께 가겠다"고 약속했다.

이 지사는 13일 페이스북을 통해 "존경하는 이낙연 후보께서 대의를 위해 결단을 내려주신 데 대해 깊이 감사드린다"며 "이낙연 후보께서는 더불어민주당과 대한민국의 발전을 위해 헌신해오신 우리 당의 자랑"이라고 했다.

이어 "우리 모두는 국민들의 가슴을 두근거리게 했던 문재인 정부 첫 국무총리, 이낙연 후보님을 기억한다"며 "2019년 강원도 산불 현장에서 재난 대응을 위해 동분서주하시던 모습은 많은 국민께 이제 '나라다운 나라가 됐구나'하는 믿음을 주었고, 문재인 정부 성공의 발판을 만들어 놓았다"고 높이 평가했다.

나아가 '멀리서 산을 보면, 산속의 길이 보이지 않습니다. 그러나 산에 가보면 반드시 길이 있습니다. 그 길을 묵묵히 걸으면 능선에 이르고, 더 걸으면 정상에 다다릅니다'라는 이낙연 후보의 말을 인용한 뒤 "뛰어난 경륜과 역량을 바탕으로 앞으로도 우리 당과 나라의 미래에 큰 역할을 하시리라 믿는다"고 기대감을 내비쳤다.

이 지사는 특히 "조금 떨어져 서로 경쟁하던 관계에서 이제 손을 꽉 맞잡고 함께 산에 오르는 동지가 되었다"며 "이낙연 후보님과 함께 길을 찾고 능선을 넘어 반드시 정상에 오르겠다"고 약속했다.

이 지사는 경선 과정의 크고 작은 잡음에 대해서도 언급했다.

그는 "우리는 동지이고, 작은 차이보다 공통점을 더 크게 보고 힘들 때 서로 부축하면서 같은 곳을 향해 걸어야 한다"며 "경선 과정에서 이런 저런 일들로 인해 마음의 상처를 받으신 분들이 많으신 줄 알지만 여전히 우리는 동지라는 점이 더 중요하다"고 했다.

아울러 "이낙연 후보님과 함께하셨던 분들도, 다른 후보님과 함께하셨던 분들도 모두 민주당의 자랑스러운 동지"라며 "이제 우리는 출발점에 서 있고, 갈 길이 먼데, 작은 차이로 우리끼리 다툴 틈이 없고, 그래서도 안 된다"고 단합을 당부했다.

앞서 이낙연 후보는 이날 '사랑하는 민주당에 드리는 글'을 통해 "대통령 후보 사퇴자 득표의 처리 문제는 과제를 남겼지만, 그에 대한 당무위원회 결정은 존중한다"며 "저는 대통령 후보 경선결과를 수용한다"고 밝혔다.

나아가 "경선에서 승리하신 이재명 후보께 축하드린다"며 "이 후보께서 당의 단합과 대선 승리를 위해 최선을 다해 주시리라 믿는다"고 덧붙였다.

