합천군, 고위직 공무원 4대 폭력 예방 교육 시행

건전하고 성평등한 조직문화 조성에 솔선수범 노력

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군은 13일 군청 대회의실에서 문준희 군수를 포함한 5급 이상 고위직 공무원 47명을 대상으로 ‘2021년 고위직 공무원 4대 폭력(성희롱?성매매?성폭력?가정폭력) 예방 교육’을 실시했다.

이날 교육은 성희롱?성매매?성폭력?가정폭력의 예방을 강화하고 건전한 직장 분위기를 조성하기 위한 것으로 존중 함께 센터장이자 한국양성평등교육진흥원 4대 폭력 예방 전문 강사인 구병관 강사를 초빙해 ‘성평등한 조직문화 조성을 위해’라는 주제로 교육을 했다.

이번 교육은 올해부터 바뀐 폭력 예방 관련 규정에 따른 의무교육이기도 하지만 공공기관 내 고위직 공무원부터 각종 폭력에 대해 올바르게 인식하고 책임과 역할을 다해줄 것을 강조하고 4대 폭력에 대한 개별적 특성과 연관성, 사례를 통해 이해를 돕는 예방 교육의 차원에서 별도 교육을 실시하게 됐다.

올해 3월부터 전 직원(공무원, 공무직, 기간제, 사회복무요원 등)을 대상으로 사이버교육을 통한 4대 폭력 교육을 시행하고 있으며, 전 직원의 성 인지 감수성 향상을 위해 적극적으로 노력하고 있다.

문준희 군수는 “이번 고위직 공무원을 대상으로 맞춤형 교육을 통해 우리 고위공직자부터 솔선수범해 양성평등 이해적 역량을 강화해야 한다”며 “합천군 전 공직자가 서로 존중하고 배려하는 건전한 직장문화를 조성하여 군민들에게 모범적인 모습을 보일 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr