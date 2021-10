[아시아경제 박종일 기자] 김수영 양천구청장은 13일 오후 국토발전전시관에서 진행된 ‘재건축 등 주택정책 협력을 위한 국토교통부장관 ? 서울시 구청장 간담회’에 참석했다.

노형욱 국토교통부장관과 김수영 양천구청장, 오승록 노원구청장, 박성수 송파구청장이 참석한 이 자리에서는 주택 재건축 정책 관련 의견 및 정보 교환, 주민 의견과 동향 공유, 제도 개선 제안 등이 논의됐다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr