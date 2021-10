셀루메드, mRNA 백신 특정효소 제조 위한 기술개발 의뢰계약 체결

[아시아경제 이민지 기자] 셀루메드 셀루메드 049180 | 코스닥 증권정보 현재가 8,300 전일대비 410 등락률 -4.71% 거래량 1,535,420 전일가 8,710 2021.10.13 14:52 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-31일셀루메드, 종속회사 72억 규모 유상증자 결정‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close 는 독일기업 ARTES Biotechnology GmbH와 mRNA 백신관련 특정효소 제조를 위한 기술개발 의뢰계약을 체결했다고 13일 공시했다.

회사 측은 "셀루메드가 mRNA 백신 생산효소 2종을 ARTES Biotechnology GmbH사를 통해 위탁개발을 의뢰하고자 하는 건"이라며 "위탁개발 완료후 ARTES의 파트너 회사인 Richter Helm Biologics사에 기술이전 및 위탁생산(CMO) 하고자 한다"고 말했다.

셀루메드가 회사 측에 제공해야하는 선급금은 13억1000만원, 마일스톤은 50억2000만원으로 총 계약금액은 자기 자본 대비 약 15.8%이다.

