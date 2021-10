한러 북핵 협의, "한반도평화프로세스에 러시아 역할 중요"

[아시아경제 유인호 기자]노규덕 외교부 한반도평화교섭본부장이 이고리 모르굴로프 러시아 외무차관과의 북핵 협의를 위해 13일 러시아로 출국했다.

노 본부장은 이날 출국 전 인천공항에서 취재진과 만나 한러 북핵수석대표 협의 의제에 대해 “한반도 평화 프로세스가 현재 멈춰 서 있지 않으냐”며 “빠르게 대화 프로세스가 재개되는 것이 필요하고 러시아의 역할이 중요하다”고 밝혔다.

노 본부장은 “러시아는 북한의 입장을 잘 이해하는 나라로, 남북관계 개선, 북미대화 재개를 위해 러시아가 건설적인 역할을 지금껏 해왔듯이 앞으로도 해달라고 요청할 것”이라며“지난 50여 일간 서로 북한에 관여하기 위한 노력과 어떤 진전이 있었는지를 (협의할 것)”이라고 말했다. 그려면서 “종전선언도 논의 내용에 포함된다”고 덧붙였다.

노 본부장과 모르굴로프 차관은 14일(현지시간) 오전 모스크바에서 북핵수석대표 협의를 진행하고 오찬까지 함께 할 예정이다.

