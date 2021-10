[아시아경제 김진호 기자] 우리은행은 환경·사회·지배구조(ESG) 실천 고객에게 수수료 면제 및 금리우대 혜택을 제공하는 통장과 적금, ‘우리 으쓱(ESG) 패키지’를 출시했다고 13일 밝혔다.

‘우리 으쓱 통장’은 종이통장을 발급하지 않을 경우 우리은행 이체수수료 면제 혜택을 제공한다. 사회적 배려 대상자에게는 타행 이체수수료도 월 10회 면제혜택을 제공한다.

‘우리 으쓱 적금’은 가입기간 1년으로 월 납입 한도는 최대 30만원이다. 정액적립식 적금이며 기본금리 연 0.85%에 우대금리 최대 연 0.80%포인트를 더해 최고 1.65% 금리를 제공한다. 우대금리는 대중교통 이용실적 충족 시, 환경보호 실천운동 달성 시 각각 0.4%포인트가 제공된다.

우리은행 관계자는 “앞으로도 친환경 활동과 사회적 책임을 다하기 위한 상품을 출시해 지속적인 ESG경영을 실천해 나갈 것”이라고 밝혔다.

