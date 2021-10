김기현 "文대통령 대장동 철저 수사 지시는 '특검 거부' 대국민 선언"

[아시아경제 나주석 기자] 김기현 국민의힘 원내대표는 12일 대장동 개발 특혜 의혹 사건과 관련해 문재인 대통령이 철저한 수사 지시를 내린 것을 두고서 "특검을 거부하겠다는 대국민선언"이라고 비판했다.

김 원내대표는 이날 국회 소통관에서 기자회견을 통해 "검찰은 CCTV만 확보해도 확보가 가능했던 휴대폰 하나도 제대로 확보하지 않았다"며 "오로지 시간 끌기, 늑장 수사, 부실 수사, 꼬리 자르기 수사를 하고 있다고밖에 볼 수 없는 증거들이 속속 드러나고 있다"며 "검경이 이렇게 발을 맞춰서 사건을 실질적으로 은폐하는 쪽으로 움직인다고 의심할 수밖에 없는 상황의 뒷배에는 청와대와 대통령의 의중이 실려있다고 볼 수밖에 없다는 게 상식"이라고 주장했다.

이어 "오늘 대통령의 발표는 특검 필요성이 더 절실해졌다"며 "국민의힘은 압도적 여론을 반영해 특검을 관철시키도록 싸워나가겠다"고 말했다.

김 원내대표는 이재명 더불어민주당 대선후보(현 경기도지사)가 대장동 개발 의혹과 관련해 국정감사를 받겠다고 밝힌 것에 대해서도 "자료 제출을 전면 거부하고 증인과 참고인조차 채택하지 못하게 가로막은 채 국감을 받겠다는 것은 보여주기식 쇼 무대로 악용하는 사태에 이르게 될 것으로 우려된다"고 비판했다.

이와 관련해 "이 후보는 국감에 임하는 의원들이 요청한 국감 자료를 성실히 제출하고 대장동 관련 증인 참고인들이 출석할 수 있도록 민주당을 움직여야 할 책임이 있다"고 주장했다.

