정부, 베트남·태국에 AZ백신 각 110만회분·47만회분 공여…첫 해외공여

[아시아경제 서소정 기자] 정부가 베트남과 태국에 코로나19 백신을 공여한다. 한국이 특정 국가에 직접 백신을 공급하는 것은 이번이 처음이다.

외교부와 중앙사고수습본부, 질병관리청은 12일 공동 보도자료를 통해 "팬데믹 확산세로 어려움을 겪고 있는 베트남과 태국에 각각 아스트라제네카(AZ) 백신 110만회분과 47만회분 공여를 결정했다"고 밝혔다.

해당 백신은 12일 인천을 출발해 13일 양국에 도착할 예정이다.

이번 백신 공여는 코로나19 백신 확보에 어려움을 겪는 국가들의 지원 요청과 우리 재외국민 안전 확보, 신남방 정책, 코로나19 피해상황 등을 종합 고려해 결정됐다.

베트남은 15만6000여명의 재외국민이 거주하고 있고, 9000여개의 기업이 진출해 있는 신남방 정책 핵심 협력국이다. 지난 9월 유엔총회 계기 한-베 정상회담시 우리 측은 상대적으로 백신 접종률이 낮은 베트남에 100만회분 이상의 백신 지원을 약속했다.

태국은 1만8000여명의 재외국민이 거주하고 있으며, 400여개의 기업이 진출해 있다. 지난 8월 외교장관의 태국 총리 예방시 양국은 백신 개발과 생산 협력 등 관련 가능한 방안을 모색하기로 했다.

정부는 "이번 공여가 양국 국민들의 조속한 일상 복귀에 기여할 것으로 기대하며, 향후 국내 백신 수급 및 접종 상황을 봐가며 백신 지원이 필요한 국가에 대한 추가 지원도 검토해 나갈 예정"이라고 말했다.

한편 정부는 12일 0시 기준 국내 백신 1차 접종률이 전체 인구 대비 77.9%(18세 인구 대비 90% 이상)로 현재 국내 도입(예정)된 물량으로도 2차와 추가 접종 등 계획된 접종 일정에 차질이 없을 것으로 판단했다.

