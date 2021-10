제주항공 "국내선 탑승수속 2명 중 1명 모바일 이용"

[아시아경제 이동우 기자] 코로나19 이후 비대면이 일상화 되면서 모바일을 이용해 항공기 탑승 수속을 하는 비중이 늘어나고 있다.

12일 제주항공 제주항공 089590 | 코스피 증권정보 현재가 22,200 전일대비 300 등락률 -1.33% 거래량 67,342 전일가 22,500 2021.10.12 15:14 장중(20분지연) 관련기사 제주항공, 예약·발권 시스템 15년만에 전면교체제주항공 임직원, 헌혈 사랑나눔 진행제주항공, '포장용기 그림 그리기' 대회 개최 close 이 올해 1월부터 9월까지 국내선 탑승객의 탑승 수속 형태를 분석한 결과 전체 탑승객 466만명 중 52.1%인 243만명이 모바일로 탑승수속을 마쳤다. 이는 지난해 같은 기간 297만명의 국내선 이용객 중 39.6%인 117만명이 모바일을 이용해 탑승 수속을 했던 것과 비교해 이용자는 2.1배, 이용률은 12.5% 포인트 증가했다.

반면 2020년 47%로 가장 이용률이 높았던 키오스크(무안 발권기)를 통한 탑승 수속은 지난해보다 12.5% 포인트가 낮은 34.5%에 그쳤다.

다만 전통적인 탑승 수속 방법인 유인 카운터를 이용한 승객은 2020년 12.1%에서 올해 12.3%로 소폭 상승했다.

이는 지난해 하반기 무안과 군산 등 키오스크가 설치되지 않은 공항에 신규 취항한 후 모바일 활용에 익숙하지 않은 이용자들이 기존 카운터를 이용한 것이라고 설명했다.

PC웹을 이용한 수속은 1.1%로 지난해 1.3%보다 소폭 감소했다. 모바일 기기를 이용해 탑승 수속을 하면 짐을 부치지 않을 때 카운터를 거치지않고 바로 보안 검색을 받으면 되고, 짐을 부치더라도 모바일로 수속을 미리 하면 카운터에서 탑승권 발권 등에 필요한 시간을 줄일 수 있다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr