LG에너지솔루션 "GM 리콜 합의…IPO 지속 추진"

모듈/팩 전수 교체 비용 1조4000억원 잠정 예상

[아시아경제 황윤주 기자] LG에너지솔루션이 전기차 배터리 화재와 관련해 GM과 합의를 마무리하고 기업공개(IPO)를 지속적으로 추진하겠다고 밝혔다.

LG에너지솔루션은 12일 "최근 당사와 LG전자, GM 3사 간의 리콜 관련 합의가 순조롭게 종결됐다"고 밝혔다.

LG에너지솔루션은 먼저 3사가 공동 조사를 통해 제품 상세 분석 및 다양한 테스트를 실시했다며 "분리막 밀림과 음극탭 단선이 드물지만 동시에 발생하는 경우가 화재의 원인이 될 수 있을 것으로 보여진다"고 설명했다.

이어 "리콜 대상은 소비자 안전을 최우선으로 하여 초기 생산 분은 모듈/팩 전수 교체, 최근 생산 분은 진단 소프트웨어를 활용해 모듈 선별 교체로 진행할 예정이다"고 강조했다.

LG에너지솔루션은 "교체 비용은 총 1조4000억원원 규모로 예상되나 추후 진행 과정에 따라 변동 가능성이 있다"며 "당사와 LG전자 간 회계적 충당금 설정시 양사 분담률은 현재 상황에서 중간값을 적용해 반영하고, 최종 분담비율은 양사의 귀책 정도에 따라 추후 결정될 예정이다"고 말했다.

한편, LG에너지솔루션은 리콜 조치에 대한 제반 사항이 합의됨에 따라 일시적으로 보류 되었던 IPO 절차를 속개할 예정이라고도 밝혔다.

