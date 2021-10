무안황토갯벌랜드, 이용객 중심 편리한 예약시스템 운영

[무안=아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 전남 무안군(군수 김산)은 최근 황토갯벌랜드 이용객들의 편의를 위해 숙박·캠핑 온라인 예약 등 통합예약시스템 기능개선을 완료했다고 12일 밝혔다.

통합예약시스템은 시설 내 숙박시설의 예약과 결제를 온라인으로 할 수 있는 시스템으로 이용객들이 실시간 예약, 예약조회·취소, 환불규정·유의사항 열람 등을 편리하게 할 수 있도록 구성됐다.

구체적으로는 단계별 예약화면 간편 구성, 모바일 결제 모듈 업그레이드, 예약 정보 확인·취소 간편화, 관리 편의성 향상을 위한 기능 추가, 팝업존 등록 관리기능 추가 등 다양한 시스템 보강이 이뤄졌다.

김산 군수는 “개선된 통합예약시스템이 이용객들의 접근성을 높여 더욱 많은 관광객이 무안의 청정 갯벌을 찾는 데 도움을 줄 것으로 기대한다”며 “앞으로도 이용객 중심의 편리한 예약시스템 운영을 위해 지속해서 노력하겠다”고 말했다.

무안=아시아경제 호남취재본부 오환주 기자 ohj1358@asiae.co.kr