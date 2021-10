코윈테크, 57억 규모 제조장비 공급 계약

[아시아경제 이민우 기자] 코윈테크 코윈테크 282880 | 코스닥 증권정보 현재가 24,900 전일대비 700 등락률 +2.89% 거래량 159,905 전일가 24,200 2021.10.12 14:17 장중(20분지연) 관련기사 [유망업종·종목①]2차전지 부품·장비…신성델타테크, 삼기, 원익피앤이, 코윈테크 "무료카톡방 추천주가 상승하는 이유? 이거였어?"대란속 반도체 공급 발표...역대급이라는 이 종목은? close 는 글로벌 대형기업과 57억원 수준의 제조장비 공급 계약을 체결했다고 12일 공시했다. 이는 지난해 연결 기준 매출액의 12.66%에 해당하는 규모다. 계약 기간은 2022년 5월31일까지다. 회사 측은 "고객사의 기업 경영상 비밀 보호를 위해 계약 상대방은 밝히지 않기로 했다"고 설명했다.

