윤석열, 원희룡에 "'화천대유 1타 강사' 능력 부러워" 극찬

"공직자로서 청렴한 자세, 대장동 게이트 본질 정확히 꿰뚫어 보게 한 근원인 듯"

[아시아경제 윤슬기 기자] '대장동 개발 특혜의혹' 파장이 날로 커지는 가운데, 원희룡 국민의힘 대선 예비후보가 이른바 '화천대유 1타 강사' 콘셉트로 한 유튜브 방송에 출연하며 이재명 더불어민주당 대선 후보에 대한 공세를 높였다. 이를 두고 같은 당 경선 경쟁자인 윤석열 후보는 "참 재미었다. 대장동 게이트에 대해서 아주 잘 설명하셨다"라고 칭찬했다.

윤 후보는 12일 자신의 페이스북에 '원희룡 후보는 어떻게 대장동 게이트 1타 강사가 되었을까'라는 제목의 글을 올려 이같이 말했다.

윤 후보는 "원희룡 후보, 참 토론 잘하더라"라며 "특히 원 후보가 어제 토론에서 이재명 후보를 이길 대책에 힘을 쏟아야 한다는 지적을 했는데, 100프로 동감"이라고 라고 말했다.

이어 윤 후보는 원 후보의 '대장동 게이트 1타 강사' 동영상을 찾아봤다라고 말하면서 "보통 이런 사건이 한번 터지면, 수많은 뉴스들이 쏟아지기 마련이고, 그 많은 뉴스를 따라가다 보면 사건의 실체와 본질을 이해하기 어려운데 원 후보께서 참 쉽고 재치있게 설명해줘서 좋았다"라며 "아마도 여러분 누구든 보시면 대장동 게이트에 대해서 확실히 이해하시게 될 것이다. 솔직히 말씀드리면 원 후보의 그런 능력이 부럽기까지 했다"라며 원 후보를 추켜올렸다.

윤 후보는 국회의원 세 번, 제주지사를 두 번 역임한 원 후보의 이력을 언급하면서 "아마도 그런 공직 경험이 큰 도움이 됐던 게 아닌가 한다"라며 "무엇보다도 두 번의 도지사직 수행 과정에서 각종 개발 사업을 직접 경험하신 것이 큰 도움이 되었을 것이다. 특히 원 후보는 이런 사업을 하면서 비리 의혹을 받은 적이 없다. 그러한 경험과 공직자로서의 청렴한 자세가 대장동 게이트의 본질을 정확히 꿰뚫어 보게 한 근원인 것"이라고 평가했다.

한편 원 후보는 지난 4일 유튜브 채널 '크로커다일 남자훈련소' 채널에 '원희룡이 직접 설명하는 대장동 게이트 5가지 의혹'에서 '화천대유 1타 강사'로 등장하며 대장동 개발을 둘러싼 의혹을 정리했다. 원 후보가 출연한 '화천대유 특강' 영상 세 편의 조회수는 오늘(12일) 기준으로 100만회를 넘었다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr