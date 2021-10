삼성전자, 유럽서 온라인 콘퍼런스 개최…하반기 주요 제품 소개

유럽 거래선·미디어 대상 버추얼 콘퍼런스 행사

[아시아경제 우수연 기자]삼성전자가 12일(현지시간) 가상 프레스콘퍼런스 'Life Unstoppable(멈추지 않는 일상) 2021'을 개최하고 비스포크 가전, 라이프스타일 TV, 폴더블 스마트폰을 중심으로 유럽 시장을 공략할 주요 신제품들을 소개했다.

이번 콘퍼런스는 지난해에 이어 2번째 진행되는 행사로 코로나19 팬데믹 상황을 감안해 하반기 주요 제품과 서비스를 미디어와 거래선에 소개하기 위해 삼성전자 유럽총괄에서 도입한 양방향 온라인 콘퍼런스·체험 플랫폼이다.

삼성전자는 이번 행사가 지난 3월 한국, 5월 미국을 중심으로 진행한 '비스포크 홈 2021' 행사에 이어 유럽 시장에 비스포크 가전을 본격적으로 소개한다는 점에서 의의가 있다고 설명했다. 특히 올해는 '놀라움이 가득한 집(House of Surprise)'이라는 주제로 단편 영화 형식의 영상을 제작해 삼성 비스포크 가전과 에코시스템이 집 안의 다양한 공간에서 가족 구성원들의 취향과 요구를 어떻게 반영하는지를 흥미롭게 보여줬다.

벤자민 브라운 삼성전자 유럽총괄 CMO(상무)는 "지난 2년간 집의 의미와 기술의 역할에 많은 변화가 있었다"며 "삼성전자가 선보이는 혁신적인 제품과 서비스는 편리함을 넘어 우리 삶에 영감과 활력을 더하는데 기여할 것"이라고 말했다.

이번 행사에서는 집 안의 다양한 공간에서 삼성전자가 제공하는 솔루션을 효과적으로 전달하기 위해 ▲다양한 제품으로 구성된 비스포크 홈 라인업 ▲퀀텀 미니 LED가 적용된 Neo QLED ▲프리미엄 프로젝터 더 프리미어 ▲최고 사양 탑재 커브드 게이밍 모니터 오디세이 Neo G9 ▲갤럭시 Z 폴드3를 비롯한 최신 모바일 제품과 주변기기들이 함께 소개됐다.

특히 비스포크 홈 라인업은 가장 먼저 도입된 비스포크 냉장고 외에도 ▲정수 기능에 냉수·온수 모듈을 선택해 추가할 수 있는 비스포크 정수기 ▲청정스테이션 일체형 무선청소기 비스포크 제트 ▲인공지능 로봇청소기 비스포크 제트 봇 AI ▲프리미엄 공기청정기 비스포크 큐브 에어 ▲의류케어를 완성시켜주는 비스포크 에어드레서와 신발관리기 비스포크 슈드레서 등 비스포크 제품 주요 라인업을 폭 넓게 선보였다.

최종 수상자는 총 3명으로 예선을 통과한 작품들을 대상으로 일반인 투표와 전문 심사 위원의 심사를 거쳐 ▲기획성 ▲예술성 ▲창의성 ▲상품성을 기준으로 선정됐다. 1등 수상자는 영국의 리타 루이스로 흰색 바탕에 파란색의 수묵을 브러시로 칠해 시적인 움직임을 강조한 '로스트 랜드스케이프(Lost Landscape)'를 출품해 호평을 받았다.

1등에게는 상금 5000유로와 함께 자신의 작품이 프린팅된 비스포크 냉장고를 수여한다. 이밖에 최종 수상작은 영국의 유명 건축·디자인 잡지 '월페이퍼' 10월호에 소개되며 런던에 있는 삼성전자 브랜드 쇼케이스 삼성 킹스크로스에도 연말까지 전시된다.

한편 삼성전자는 유럽 소비자를 대상으로 한 버츄얼 쇼룸 '비스포크 스튜디오'도 오픈한다. 비스포크 스튜디오는 삼성 디지털프라자 강남본점 5층에 마련된 비스포크 쇼룸을 3D 가상투어 기술을 활용해 유럽 시장에 맞게 리모델링해 완성했다.

소비자들은 마치 실제 쇼룸에 있는 것처럼 제품을 온라인으로 둘러보면서 관련 정보를 자연스럽게 얻을 수 있고 체험한 제품을 삼성닷컴에서 바로 구매할 수 있게했다. 향후에는 라이브 커머스와도 연계하고 소비자들의 비스포크 가전 사용 경험담을 공유하거나 소셜 챌린지 이벤트를 한 눈에 볼 수 있는 온라인 커뮤니티도 마련할 예정이다.

