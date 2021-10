전 세계 '이정재 열풍' 분다

[아시아경제 이이슬 기자] 전 세계에 '이정재 열풍'이 분다.

이정재는 지난달 17일 공개된 넷플릭스 오리지널 시리즈 '오징어 게임'에서 성기훈으로 분했다. 작품이 전세계 인기를 얻으며 주인공을 향한 관심이 높아지고 있다.

'오징어 게임'은 11일(이하 한국시간) 글로벌 OTT 콘텐츠 순위 집계 사이트인 플릭스 패트롤에 따르면 '넷플릭스 전세계 톱 10 TV 프로그램' 부문에서 1위에 올랐다. 이는 9월 23일부터 18일 연속 기록이다. 더불어 넷플릭스가 서비스 중인 전체 83개국에서 1위를 차지했다.

이정재는 지난 7일 방송된 미국 NBC 간판 토쇼 '더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런(The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)'에 출연해 세계적인 진행자 지미 팰런과 만남을 가졌다. 지미 팰런은 "어떻게 그렇게 친숙한 얼굴로 한국 영화 속에서 악역을 맡았나"라며 관심을 보였다.

SNS와 다소 거리가 멀었던 이정재는 데뷔 28년 만에 처음으로 개인 인스타그램 계정도 개설했다. 지난 2일 개설 하루 만에 팔로워 100만 명, 8일 만에 300만 명을 돌파하며 인기를 얻고 있다. 그는 정우성과의 유쾌한 동영상, '오징어게임' 촬영 비하인드, 셀카 등을 게재하며 소통하고 있다.

다음 행보는 영화 '헌트'다. 이정재가 첫 연출작을 통해 어떤 모습을 선보일지 기대가 모인다.

