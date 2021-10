장 초반 코스피·코스닥 하락폭 확대…외국인 순매도 지속

[아시아경제 이민지 기자] 외국인의 국내 증시 이탈이 이어지는 가운데 코스피와 코스닥지수가 동반 약세를 보이고 있다. 글로벌 공급망 붕괴와 에너지 대란 등으로 증시 변동성이 확대된 가운데 환율 상승 우려가 지수에 부정적으로 작용한 것으로 분석된다.

12일 오전 9시 9분 코스피는 전거래일 대비 0.80%(23.76포인트) 하락한 2932.54를 가리키고 있다. 이날 지수는 전 거래일 대비 0.21%(6.08포인트) 하락한 2950.22를 가리키고 있다. 투자자 동향을 보면 외국인과 개인은 각각 422억원, 110억원어치 주식을 팔았고 기관 홀로 517억원어치 주식을 샀다.

한지영 키움증권 연구원은 “한국 증시는 미국 9월 고용 쇼크와 글로벌 인플레이션 우려 등 대외 불확실성을 소화하면서 하락세를 보일 것으로 전망된다”며 “연준의 긴축스탠스 강화 전망 등으로 달러화 강세가 재차 출현하고 있다는 점도 환율 변화에 민감한 외국인 수급 여건에 부정적인 환경을 조성할 것으로 예상된다”고 말했다.

시가총액 상위종목을 보면 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 826,000 전일대비 4,000 등락률 -0.48% 거래량 22,634 전일가 830,000 2021.10.12 09:40 장중(20분지연) 관련기사 삼성그룹 시총 700조원 아래로…지난해 12월 이후 10개월만연휴 앞두고 숨고르기…코스피 약보합 마감코스피 2950선 약보합…개인은 ‘사자’, 외국인·기관은 ‘팔자’ close (1.08%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 783,000 전일대비 19,000 등락률 +2.49% 거래량 144,420 전일가 764,000 2021.10.12 09:40 장중(20분지연) 관련기사 LG화학, 미국·유럽 테크센터 설립…글로벌 고객 밀착 지원 강화 외국인, 2주 연속 '팔자'…LG화학 가장 많이 순매수연휴 앞두고 숨고르기…코스피 약보합 마감 close (1.83%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 114,000 전일대비 3,500 등락률 -2.98% 거래량 1,209,322 전일가 117,500 2021.10.12 09:40 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 2주 연속 '팔자'…LG화학 가장 많이 순매수기로에 선 플랫폼, 주가 반등은 언제?연휴 앞두고 숨고르기…코스피 약보합 마감 close (0.43%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 671,000 전일대비 15,000 등락률 -2.19% 거래량 86,220 전일가 686,000 2021.10.12 09:40 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "최고의 3Q 보낸 에코프로비엠…사상 최대 분기 실적 전망"삼성그룹 시총 700조원 아래로…지난해 12월 이후 10개월만외국인, 2주 연속 '팔자'…LG화학 가장 많이 순매수 close (0.29%)는 오름세를 보이고 있는 반면 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 69,700 전일대비 1,800 등락률 -2.52% 거래량 8,608,401 전일가 71,500 2021.10.12 09:40 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"경기둔화 우려"…유진, 삼성전자 목표가 7% 하향 삼성 '갤럭시S22', 최대 충전속도 25W에 머무나?[클릭 e종목] “삼성전자, 4분기부터 메모리 반도체 하락추세” close (-1.68%), SK하이닉스(-1.60%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 376,000 전일대비 12,500 등락률 -3.22% 거래량 207,003 전일가 388,500 2021.10.12 09:40 장중(20분지연) 관련기사 기로에 선 플랫폼, 주가 반등은 언제?연휴 앞두고 숨고르기…코스피 약보합 마감코스피 2950선 약보합…개인은 ‘사자’, 외국인·기관은 ‘팔자’ close (-1.03%)는 하락했다.

같은 시각 코스닥지수는 전 거래일 대비 0.84%(7.96포인트) 하락한 945.15를 가리키고 있다. 이날 지수는 전 거래일 대비 0.21%(1.99포인트) 떨어진 951.12를 가리키고 있다. 투자자 동향을 보면 개인 홀로 242억원어치 주식을 샀고, 기관과 외국인은 각각 45억원, 166억원어치 주식을 팔았다.

시가총액 상위종목을 보면 에코프로비엠(1.54%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 185,300 전일대비 2,600 등락률 +1.42% 거래량 234,211 전일가 182,700 2021.10.12 09:40 장중(20분지연) 관련기사 연휴 앞두고 숨고르기…코스피 약보합 마감코스피 2950선 약보합…개인은 ‘사자’, 외국인·기관은 ‘팔자’강보합 출발 코스피…장초반 주춤 close (1.53%), 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 93,600 전일대비 4,300 등락률 -4.39% 거래량 373,348 전일가 97,900 2021.10.12 09:40 장중(20분지연) 관련기사 연휴 앞두고 숨고르기…코스피 약보합 마감코스피 2950선 약보합…개인은 ‘사자’, 외국인·기관은 ‘팔자’강보합 출발 코스피…장초반 주춤 close (1.23%)는 상승한 반면 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 85,300 전일대비 3,700 등락률 -4.16% 거래량 276,458 전일가 89,000 2021.10.12 09:40 장중(20분지연) 관련기사 연휴 앞두고 숨고르기…코스피 약보합 마감코스피 2950선 약보합…개인은 ‘사자’, 외국인·기관은 ‘팔자’강보합 출발 코스피…장초반 주춤 close (-1.46%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 87,100 전일대비 900 등락률 -1.02% 거래량 130,193 전일가 88,000 2021.10.12 09:40 장중(20분지연) 관련기사 연휴 앞두고 숨고르기…코스피 약보합 마감코스피 2950선 약보합…개인은 ‘사자’, 외국인·기관은 ‘팔자’저가 매수 몰린 게임株 기지개 켜나 close (-1.14%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 49,600 전일대비 2,400 등락률 -4.62% 거래량 301,060 전일가 52,000 2021.10.12 09:40 장중(20분지연) 관련기사 연휴 앞두고 숨고르기…코스피 약보합 마감코스피 2950선 약보합…개인은 ‘사자’, 외국인·기관은 ‘팔자’강보합 출발 코스피…장초반 주춤 close (-2.31%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 114,000 전일대비 3,500 등락률 -2.98% 거래량 1,209,322 전일가 117,500 2021.10.12 09:40 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 2주 연속 '팔자'…LG화학 가장 많이 순매수기로에 선 플랫폼, 주가 반등은 언제?연휴 앞두고 숨고르기…코스피 약보합 마감 close 게임즈(-0.77%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 120,300 전일대비 4,600 등락률 -3.68% 거래량 56,351 전일가 124,900 2021.10.12 09:40 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 2주 연속 '팔자'…LG화학 가장 많이 순매수연휴 앞두고 숨고르기…코스피 약보합 마감코스피 2950선 약보합…개인은 ‘사자’, 외국인·기관은 ‘팔자’ close (-1.44%)는 내렸다.

