코스포, 출범 5주년 기념 행사…20일 THE창업가 페스티벌 개최

[아시아경제 김보경 기자] 코리아스타트업포럼(코스포)은 출범 5주년을 맞아 스타트업의 사회적 역할과 창업가 정신을 조명하는 'THE창업가' 캠페인을 추진한다고 11일 밝혔다. 5주년 기념 미니 다큐멘터리 등 오리지널 콘텐츠 공개와 함께 오는 20일 THE창업가 페스티벌을 개최한다.

2016년 9월 출범한 코스포는 지난 5년간 불합리한 규제 해소와 스타트업 친화적인 정책 제안, 사회적 위상 강화 활동, 스타트업 커뮤니티로서의 다양한 지원 활동을 펼쳐왔다. 현재 1700여개의 스타트업과 혁신기업이 동참하는 국내 최대 스타트업 단체로 자리매김하며 대표성을 인정받고 있다.

THE창업가 캠페인은 혁신을 이끄는 주역인 창업가를 조명해 공감과 용기를 건네고 사회적으로는 스타트업에 대한 인식 개선과 도전, 희망의 메시지를 전달하려는 취지로 기획됐다.

코스포 5주년 발자취를 회고하고 스타트업 생태계의 청사진을 그리는 ▲THE창업가 페스티벌을 개최하고 ▲창업가 정신을 담은 미니 다큐멘터리 ▲인터뷰 프로젝트를 공개한다.

오는 20일 온라인에서 열리는 THE창업가 페스티벌은 오픈 컨퍼런스와 코스포 회원사 대상 네트워킹 이벤트 프로그램으로 구성됐다. 코스포 유튜브 채널에서 중계되는 컨퍼런스는 미니 다큐멘터리 상영을 비롯해 코스포 5주년 스타트업 선언문 발표, 장병규 크래프톤 의장과 이승건 토스 대표의 창업가 정신 주제 대담이 진행된다.

'스타트업하기 좋은나라, 대한민국의 미래'를 주제로 차정훈 중소벤처기업부 실장, 최성진 코스포 대표, 김도현 국민대학교 교수, 법률·정책 플랫폼 스타트업 코딧의 정지은 대표가 참여해 패널토크 시간을 갖는다.

최 대표는 "5년 전 첫 발을 내디딘 코스포가 어느덧 대한민국 스타트업을 대표하는 단체로 성장해 감회가 새롭다"며 "이번 THE창업가 캠페인을 통해 혁신의 원동력인 창업가정신에 대한 사회적 인식을 강화하고 스타트업하기 좋은 생태계 만들기에 앞장서겠다"고 전했다.

코스포 5주년 캠페인에 대한 상세한 정보와 페스티벌의 사전 참가 신청은 THE창업가 웹사이트를 통해 확인할 수 있다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr