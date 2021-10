유승민 "윤석열, 평생 검사만 해 대통령 자질은 부족"

[아시아경제 권서영 기자] 국민의힘 대권주자 유승민 전 의원이 당내 경쟁자 윤석열 전 검찰총장을 두고 "대통령으로서의 자질이 부족하다"라고 비판했다.

오늘(10일) 유 전 의원은 전북도의회에서 가진 호남지역 공약 발표 기자회견에서 윤 전 총장에 관한 질문을 받고 이같이 말했다. 유 전 의원은 "검찰총장을 그만둔 뒤부터 대통령 출마를 고민했다고 하는데, (대통령은) 그 짧은 시간에 도저히 준비될 수가 없다"라고 지적했다.

유 전 의원은 "윤 전 총장의 여러 실언과 부적절한 판단력 등은 본인이 준비가 안 돼 있으니 나오는 것"이라며 "(윤 전 총장은) 평생 검사만 해 외교나 안보, 경제, 교육 등을 아우르기 어렵다"라고 강조했다.

이어 "도이치모터스 주가 조작과 관련해 핵심 혐의자들이 구속되고 있다"라며 "윤 전 총장의 부인이 연루됐다면 이는 법적으로 심각한 문제다"라고 덧붙였다.

이날 유 전 의원은 더불어민주당 대권주자 이재명 경기지사에 대해서는 "대장동 게이트는 추악한 돈거래가 겹쳐져 있는 문제다"라며 "특검과 국정조사를 통해 빨리 해결돼야 정상적으로 대선이 치러질 것"이라고 지적했다. 또 공공기관의 추가 지방 이전에 관해서는 "대규모 공공기관은 이미 1차 이전에 포함돼, 2차는 그 파급 효과가 크지 않을 것"이라면서도 "반대할 이유가 없다"라고 설명했다.

한편 유 전 의원은 익산 원불교 총부와 군산의 전기자동차 제조회사인 명신 등을 방문한 뒤 광주로 이동할 계획이다.

