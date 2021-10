[아시아경제 오주연 기자] 검찰이 해외 체류 중인 대장동 개발 특혜 의혹의 핵심 인물 남욱 변호사의 여권을 무효화해달라고 요청했다.

8일 법조계에 따르면 서울중앙지검 전담수사팀은 최근 외교부에 미국 체류 중인 남 변호사의 여권을 취소해달라고 요청했다.

남 변호사는 2009년부터 대장동 개발 사업를 주도한 인물이다. 한국토지주택공사(LH)가 공영개발을 포기한 뒤엔 민간 개발을 위해 주변 토지를 사들이고 토지주들을 직접 설득했다.

그는 2014년 이재명 당시 성남시장이 대장동 개발 방식을 민관 합동으로 바꾸면서 화천대유 대주주 김만배 씨와 개발 사업에 참여했다. 화천대유 자회사 천화동인 4호의 실소유주이기도 하다.

그러나 대장동 의혹이 본격적으로 불거지기 수개월 전 출국한 것으로 알려졌다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr