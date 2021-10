한화디펜스, 지능형 다목적 무인차량 軍 시범 운용 착수

[아시아경제 우수연 기자]한화디펜스가 개발한 인공지능 기반 '지능형 다목적 무인 차량'의 군 시범운용이 시작됐다.

한화디펜스는 지난달 28일 육군 제5보병사단과 지능형 다목적 무인 차량 군 시범운용 업무협약을 체결했으며, 본격적인 시범운용을 지난 5일부터 착수했다고 8일 밝혔다. 이번 시범운용에서는 다목적 무인 차량의 원격 운용, GPS 기반 자율주행, RCWS(원격사격통제체계)운용 등 전술적 운용을 테스트한다.

다목적 무인 차량은 아직 세계적으로 전력화된 사례가 없는 미래 무인화체계 장비로 보병부대에 편성되는 2t급 차량이다. 위험한 전장 환경에서 병사 대신 원격 또는 자율 운행하며 감시·정찰, 통신중계, 물자 수송, 부상병 이송, 근접 전투 등 다양한 임무를 수행한다.

이번 시범 운용에 투입되는 차량은 한화디펜스가 지난 7월 신규 개발한 6륜 구동 플랫폼의 지능형 다목적 무인 차량으로, 적재중량과 항속거리 등 주요 성능이 대폭 강화된 세계 최고 수준의 성능을 갖췄다. 우리 군의 전력화뿐만 아니라 향후 해외수출도 기대된다.

적재 중량은 기존 4륜구동 모델 대비 2배 이상 늘어난 500kg 이상으로, 고하중 전투물자 수송과 부상자 후송 등 전투 지원 능력을 획기적으로 향상시켰다. 또한 1회 충전으로 100km 이상 주행이 가능해져 기존 항속거리보다 4배 이상 운용이 가능하다. 원격운용 중 통신이 끊기면 1분간 스스로 통신 재연결을 시도하고, 복구가 안 되면 최초 출발점으로 돌아오는 '스마트 자율복귀' 기능도 갖추고 있다.

특히 국내에서는 유일하게 함정용 RCWS(원격사격통제체계) 양산업체로서 검증된 기술을 보유하고 있는 한화디펜스가 자체 개발한 RCWS를 장착하고 있으며 총성을 감지해 스스로 화기를 돌려 공격할 수 있는 AI 기능이 강점이다.

한화디펜스는 2016년부터 2019년까지 보병부대를 지원하기 위한 무인로봇인 다목적 무인차량을 민·군 협력과제로 국내 최초로 개발했다. 또한 성공적인 민·군 협력과제개발 공로를 인정받아 지난해 12월 산업통상자원부로부터 '2020 민·군 기술협력사업 우수 과제' 장관상을 수상하기도 했다.

전영진 한화디펜스 무인화사업팀장은 "이번 시범운용을 통해 지속적으로 성능을 강화해 우리 군 전투력 강화에 기여하고 해외 수출도 추진하겠다"고 말했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr