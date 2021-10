SSG닷컴, ‘쓱 키워 포레스트’ 캠페인…"나무 1000그루 심었다"

[아시아경제 임춘한 기자] SSG닷컴은 환경재단과 손잡고 친환경 캠페인 ‘쓱 키워 포레스트’를 시작한다고 8일 밝혔다.

SSG닷컴은 이날 오전 서울시 은평구 평화공원에서 환경재단·은평구청 관계자가 참석한 가운데 식재 행사를 열고, 눈주목과 배롱나무 묘목 등 총 1000여그루의 나무를 심었다.

오는 18일부터는 고객이 직접 참여하는 식물 키우기 프로그램을 운영한다. 프로그램 참여를 원하는 고객은 SSG닷컴 앱이나 웹페이지를 통해 ‘쓱 키워 포레스트’ 이벤트 페이지에 접속한 뒤 ‘지구를 위한 일상 속 친환경 습관’과 관련한 댓글을 남기면 된다. 이후 추첨을 통해 1900명을 선정해 ‘스위트 바질 트리 씨앗 키트’를 증정한다.

SSG닷컴은 캠페인의 시행 취지를 효과적으로 알리기 위해 ‘서포터즈’도 운영한다. 이를 위해 20대부터 50대에 이르는 다양한 연령대로 구성된 블로거 100명을 사전 모집했다. 이들은 캠페인에 직접 참여해 씨앗을 심는 과정을 블로그를 통해 소개할 예정이다.

SSG닷컴 관계자는 “이번 캠페인을 통해 사회를 구성하는 이해관계자들이 환경 보호와 자원 재활용의 가치를 되새길 수 있기를 기대한다”며 “앞으로도 다양한 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 활동을 추진할 계획”이라고 말했다.

