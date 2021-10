경총 "2030년 국가 온실가스 감축목표, 산업현장 고려해 최소화를"

정부, NDC 지난 2018년 기준 26.3%→40%추진

경영계 "실현 가능 여부 면밀히 따진 것인지 의문"

[아시아경제 유제훈 기자] 한국경영자총협회는 8일 정부와 탄소중립위원회가 오는 2030년 국가 온실가스 감축목표(NDC)를 지난 2018년 배출량 대비 26.3%에서 40%로 대폭 상향키로 한 데 대해 "산업현장의 상황을 고려해 목표 상향을 최소화 해야 한다"고 요구했다.

경총은 이날 입장문을 내고 "2030년까지 10년도 남지 않은 상황에서 40%라는 온실가스 감축목표가 실현 가능 여부를 면밀히 검토해 설정된 것인지 의문"이라며 이같이 밝혔다.

경총은 "그간 경영계는 제조업 중심 산업구조, 높은 화력발전 의존도, 탄소중립 기술 상용화의 불확실성으로 2030년 NDC 상향을 최소화 하고 정책 추진의 속도조절이 필요하단 입장을 지속 개진해 왔다"면서 "현 실정을 고려하지 않은 과도한 상향은 기업경쟁력 약화 뿐 아니라 감산, 해외 이전 등으로 연계산업 위축, 일자리 감소 등 심각한 부작용을 일으킬 가능성이 높다"고 전했다.

또 경총은 "정부와 탄소중립위원회는 탄소중립의 성패가 기업의 자발적 참여에 달려있는 점을 감안해 산업계 의견을 적극 수용해야 한다"고 요구했다.

