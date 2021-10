조선대, 현직자 초청 직무멘토링 박람회 성료

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 조선대학교 대학일자리센터와KT&G 상상 Univ 주최·주관으로 마련된 '2021 Bloom for yourself! 현직자 직무멘토링' 박람회가 성황리에 마무리됐다고 밝혔다.

8일 조선대에 따르면 지난 5일 개최된 박람회는 6개 공공기관 및 기업에 재직 중인 조선대학교 출신 선배 현직자를 초청해 조선대학교 재학생 및 지역청년들에게 구체적인 직무에 대한 멘토링 상담을 진행했다.

이날 행사에는 멘토 상담을 희망하는 학생 600여 명이 참여해 성황을 이뤘다.

박람회는 조선대학교 선배 현직자의 직무 설명을 통해 직무기반 실전 취업역량을 강화하고 다양한 취업지원제도와 취업정보를 안내해 적극적인 취업활동을 돕기 위해 추진됐다.

실전 취업지원을 위한 국민취업지원제도 일경험프로그램(고용노동부) 안내 그리고 퍼스널컬러 이미지 메이킹, 자기소개서·이력서 첨삭, VR 면접기 체험 등 다채로운 행사가 함께 진행됐다.

윤오남 조선대학교 대학일자리센터 센터장은 “지역산업 맞춤형 일자리 지원사업의 일환으로 진행된 이번 직무 멘토링 박람회를 통해 지역 일자리 미스매칭을 해소하고 현직자 직무 안내를 통한 직무이해도 상승으로 취업역량이 향상되는데 기여할 수 있을 것으로 기대하고 있다”고 말했다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr