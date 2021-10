롯데온, 육류·밀키트 등 먹거리 행사…최대 30% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데온은 오는 11일까지 롯데마트몰에서 한글날 연휴를 맞아 ‘놀면 뭐 먹니’ 행사를 진행한다고 8일 밝혔다.

이번 행사에서는 5~30% 할인 쿠폰을 랜덤으로 발급해주며, 연휴 먹거리 관련 상품을 최대 30% 할인 판매한다.

대표 상품으로 호주산 곡물비육 척아이롤, 이스엘 호주산 타즈매니아 안창살, 호주산 와규 윗등심살 등을 할인가 판매한다. 의정부식 부대찌개, 밀푀유나베 밀키트 상품과 크리스피 샐러드도 선보인다.

롯데온 관계자는 “이어지는 연휴에 먹거리 고민이 커질 것으로 예상해 연휴 기간 수요가 높아지는 육류와 밀키트 등을 중심으로 맛있는 먹거리를 제안하는 행사를 기획하게 됐다”며 “이번 행사를 통해 삼시세끼 먹거리 고민을 해결하고 행복한 연휴가 되길 바란다”고 말했다.

