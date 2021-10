[아시아경제 이선애 기자]

<장 마감 후 주요 공시>

◆SK케미칼=1주당 0.5주씩 무상증자 결정

◆티와이홀딩스=자회사 태영건설이 행정중심복합도시 6-3생활권 L1블록 공동주택 수분양자의 채무 902억원 보증 결정

▲한창=한주케미칼 지분 60.11% 192억원에 처분

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr