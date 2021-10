[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 실종 신고된 한 여성이 경북 포항시 구룡포 인근 야산에 암매장된 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.

7일 경찰에 따르면 경찰은 이날 오후 7시쯤 포항시 남구 구룡포읍 상정리 블루밸리국가산단 인근 야산에 묻혀있던 여성의 시신을 확인했다.

경찰은 여성이 암매장당한 정황에 미뤄 살해됐을 가능성을 염두에 두고 수사하고 있다.

숨진 여성은 귀가하지 않는 것을 이상하게 여긴 가족이 실종 신고한 것으로 알려졌다.

