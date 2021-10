진중권 "이재명, 권력욕으로 뭉친 사람… 정체 발각 목숨걸고 막아"

"李, 일 잘하는 사람보다 '내 일' 해줄 사람 뽑아"



[아시아경제 나예은 기자] 진중권 전 동양대 교수가 민주당 대권주자인 이재명 경기도지사에 대해 "태어날 때부터 권력욕으로 똘똘 뭉친 사람"이라고 평가했다.

진 전 교수는 7일 유튜브 채널 경제사회TV의 '전지현의 픽앤톡'에 출연해 '문재인 대통령과 이 지사의 공통점과 차이점은 무엇이냐'는 진행자의 질문에 "비교할 수 없다. 너무 다르다"며 "문재인 대통령은 바지사장이다. 얼굴이 필요한 친노(친 노무현) 세력이 부추긴 것"이라고 말했다.

반면 이 지사에 대해서는 "바닥부터 온갖 수단과 방법을 가리지 않고 올라왔다"며 "얼마나 많은 소송을 남발했나. 지금 자리에 올라오며 수백 건의 소송을 했을 것이다. 언론사와도 했고 사람들을 정신병원에 보내려고도 했다"고 주장했다.

또 "자기에 대한 비판이나 자기 정체가 발각되게 할 만한 가능성은 목숨을 걸고 막은 사람"이라고 덧붙였다.

아울러 진 전 교수는 "(이 지사는) 자기 밑 심복들에게 공적 권한을 나눠줘 자기 편으로 만든다"며 "일 잘하는 사람 뽑는 게 아니라 '내 일'을 해 줄 사람을 뽑는다"고 했다.

그는 맛 칼럼니스트 황교익 씨와 유동규 씨를 예시로 들면서 "자기의 지지 세력을 유지하는 방식인데, 그 방식은 공적 권한을 사익을 위해 쓰는 것"이라며 "이게 이 사람 스타일이다. 대통령이 되면 나눠 줄 자리가 5000개다. 그들도 밑에 자리를 나눠주면 나라가 뭐가 되겠냐"고 지적했다.

다만 진 교수는 과거 자신이 이 지사가 형수에게 욕설한 것을 옹호한 이유에 대해서는 "사생활이라 봤고, 해명 글을 믿었다"라면서도 "최근에 보니 모두 허구였다. 선전술에 넘어갔다"고 말했다.

한편 최근 출간한 진 전 교수의 저서에서 윤 전 총장에 대한 비중이 크게 차지하는 이유에 대해서는 "(윤 전 총장이) 공정이나 상식, 이런 것을 대변하는 것"이라며 "국민의힘이 야당으로서 힘을 발휘하지 못했을 때 유일하게 정부 여당과 싸웠던, 올바른 대의를 가지고 싸웠던 유일한 사람이다. 정권 교체에 대한 가능성을 생각하게 한 사람이다. 이것 때문에 대선주자로서 준비가 됐느냐 안됐느냐와 상관없이 기대를 모은다"고 설명했다.

그러나 '검찰 수장에서 나아가 국가의 지도자로서 나아가고 있다고 보느냐'는 질문에는 "아직 미흡하다"며 "아마도 이번 선거에서 윤석열 안 찍을 거다. 좌파 곤조가 있는데"라고 답했다.

이어 "이번 내 스탠스(입장)는 민주당은 절대 안 된다. 과거에는 보수 집권 결사반대했는데 이번에는 보수 집권 용인한다는 입장이다. 누구를 찍을지는(아직 정하지 않았다)"라고 덧붙였다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr