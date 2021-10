제일은행 하반기 명예퇴직 시행…신청 대상 대폭 확대

[아시아경제 성기호 기자] SC제일은행이 올해 명예퇴직(특별퇴직)을 진행한다.

7일 은행권에 따르면 이번 명예퇴직 대상은 지난해보다 대폭 확대돼 1970년대생이 신청 자격에 포함 된 것으로 알려졌다. 직위에 따라 만 42∼50세 이상(1979년생 이전), 근속 기간 10년 이상인 직원이 대상이다. 오는 8일부터 15일까지 신청을 받으며, 29일자로 명예퇴직이 이뤄진다.

퇴직 조건으로는 직위, 연령, 근속기간에 따라 최대 36∼60개월분의 명예퇴직금(월 고정급 기준)이 지급된다. 최대한도는 6억원이다. 자녀 2명까지 각 2000만원씩 학자금 최대 4000만원을 지급하고, 연령에 따라 2000만∼6000만원의 창업 지원금이 지원된다.

작년 연말 실시한 SC제일은행 명예퇴직에는 수십 명이 신청했다. 당시에는 상무보 이하 전 직급 중 만 10년 이상 근무한 만 55세(1965년생 이전) 이상 직원이 대상이었으며, 최대 38개월치 임금과 취업장려금 2000만원, 자녀 2인까지 학자금 최대 2000만원이 지급됐다.

