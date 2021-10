'TV판 뒷광고' 연계편성 작년보다 심각…유산균 '최다'

방통위 7일 전체회의서

지상파·종편 연계편성 점검결과 발표

[아시아경제 차민영 기자] 'TV판 뒷광고'라 불리는 연계편성 방식의 홈쇼핑 건강기능식품 노출 사례가 올해 작년 대비 두 배 가까이 증가한 것으로 나타났다. 작년 국정감사 때도 심각한 문제로 지적됐지만 개선은커녕 더 악화됐다는 평가다.

연계편성 45개 프로그램·756회 노출

방송통신위원회는 7일 전체회의에서 지난 3월 진행한 지상파 및 종합편성채널의 건강정보프로그램과 홈쇼핑 간 연계편성 점검결과를 발표했다. 대상은 지상파 5개 채널, 종편 4개 채널, TV홈쇼핑 7개 채널, 데이터홈쇼핑 10개 채널이다.

연계편성은 지상파·종편PP의 건강기능식품을 소개하는 프로그램과 인접한 시간대에 홈쇼핑채널에서 동일하거나 유사한 상품을 판매하는 방송 행태다. 협찬 사실 등을 고지하지 않은 채 방송해 소비자 기만과 과도한 제품 홍보로 문제가 됐다.

올해 조사 결과 연계편성 경향이 작년보다 강화됐다. 3월 한 달 지상파 2개 채널과 종편 4개 채널의 45개 건강정보프로그램에서 520회 방송한 내용이 홈쇼핑 17개 채널에서 총 756회 연계편성됐다. 직전 조사에서는 3개월(2019년 11월~2020년1월)간 연계편성 프로그램수는 24개, 연계횟수가 451회로 조사된 바 있다. 조사 기간 차이를 차치해도 총수에서만 1.9배, 1.7배가량 차이가 난다.

지상파 방송사의 경우 MBC는 3개 프로그램 총 80회(본방 53회·재방 27회), SBS 7개 프로그램 59회(본방 53회·재방 6회)를 편성했다. 반면 KBS1·2 및 EBS1은 홈쇼핑 상품판매와 연계된 프로그램이 없었다. 종편은 TV조선 14개 프로그램 139회(본방 69회·재방 70회), MBN 8개 프로그램 108회(본방 62회·재방 46회), 채널A 5개 프로그램 70회(본방 20회·재방 50회), JTBC 8개 프로그램 64회(본방 33회·재방 31회)를 편성했다.

지상파·종편 한 개 프로그램이 1개의 홈쇼핑 채널과 연계편성된 경우는 279회, 2개 이상(최대 7개) 채널과 중복 연계편성된 경우는 241회로 나타났다. 방통위는 "중복 편성이 많은 것은 올해부터 분석 대상에 데이터홈쇼핑 10개 채널이 추가되고 홈쇼핑사의 건강(기능)식품 판매방송이 증가한 영향으로 판단된다"고 설명했다.

분석 대상 기간 동안 53개 건강(기능)식품이 홈쇼핑에서 상품판매방송으로 편성돼 전년 대비 종류가 확대됐다. 가장 많이 연계편성된 식품은 유산균(215회), 콜라겐(111회), 단백질(81회) 순이었다.

협찬고지 제도개선·모니터링 강화

방통위는 연계편성으로 인한 시청자 피해가 발생하지 않도록 협찬고지 제도개선과 함께 모니터링을 강화한다. 건강정보프로그램 제작 시 유의사항을 방송사 자체 제작 가이드라인에 반영하도록 재허가·재승인 조건을 부과하는 방안에 대해 검토한다. 연계편성 현황과 협찬고지 위반 여부 등에 대해서도 모니터링을 강화한다. 방통위는 재승인·재허가 조건에 협찬주의 상품·용역에 관한 기능·효과 등을 다루는 경우 협찬사실을 고지하도록 하는 방안을 2020년 4월과 12월 각각 부과한 바 있다.

법 제도 개선 과제도 남아있다. 작년 10월 필수적 협찬고지를 의무화하는 방송법 개정안을 국회 제출한 바 있으나 현재 계류된 상태다. 통과 시 협찬사실 고지의 노출 시점·시간·횟수 등을 구체화해 나갈 계획이다.

안형환 상임위원은 "연계편성은 소비자 과신과 오인의 문제를 낳을 수 있다"며 "심하게 말하면 유튜브 등에서 문제가 됐던 '뒷광고 TV판'으로 여러 우려에도 아직 법적 공백이 존재해 다각적인 노력이 필요하다"고 지적했다. 김현 부위원장도 "공적 책임을 가진 방송이 지나치게 상업화되고 있다는 것은 심각한 문제"라면서 "더 광범위하고 체계적인 모니터링이 필요하다"고 지적했다.

한상혁 방통위원장은 "연계편성은 소비자 현혹시키는 부적절한 대상"이라며 "다각도로 방안을 마련해야 하고 사무처는 깊이있는 고민을 할 필요가 있다"고 강조했다.

