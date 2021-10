▲박영숙씨 별세, 송정근씨(광주MBC 기자) 모친상 = 7일 오후 1시, 광주광역시 서구 천지장례식장 302호, 발인 9일 오전 9시, 장지 광주 영락공원. 062-527-1000.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr