전남도교육청, 미래형 통합운영학교 6교 신규 지정

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도교육청이 미래교육 기반 조성을 위해 추진 중인 ‘미래형 통합운영학교’와 ‘그린스마트미래학교’ 조성사업 대상학교를 신규·추가 지정했다.

장석웅 전남교육감은 7일 오전 청사 중회의실에서 유튜브(전남교육TV)를 통해 비대면 브리핑을 하고 미래형통합운영학교 신규지정 및 2022년 그린스마트미래학교 대상학교 선정 결과를 발표했다.

도교육청은 ▲광양 진월초·중 ▲보성 조성초·중 ▲보성 회천초·중 ▲장흥 용산초·중 ▲무안 몽탄초·중 ▲완도 청산초·중 등 5개 지역 6교를 통합운영학교로 신규 지정 예고했다.

또 총 39교·57동(개축 23교 29동, 리모델링 22교 28동)에 대해 최첨단·환경친화적 미래학교로 조성한다는 내용의 내년 그린스마트미래학교 대상학교 선정 결과와 추진계획도 공개됐다.

신규 지정된 학교는 앞으로 관련 행정절차와 공간혁신을 위한 사전기획과 설계, 시설공사 등을 거쳐 빠르면 오는 2023년 3월 미래형통합운영학교로 새 출발 할 수 있을 것으로 예상된다.

미래형 통합운영학교는 학생의 성장과 삶에 중심을 두고 개인별 역량을 길러주는 교육과 교육공동체가 함께하는 민주적 학교문화를 조성한다는 취지를 살리기 위해 그린스마트미래학교와 연계해 최첨단 교육환경을 갖추게 된다.

사업비는 총 2680억원이며 이 중 70%는 지방비(1890억원), 30%는 국비(790억원 포함)에서 충당한다.

이번 대상학교 중에는 사립학교도 1교(리모델링)가 포함됐고, 오는 2023년부터는 공·사립 형평성을 고려해 사립학교도 사업유형에 개축과 리모델링 중 선택할 수 있도록 교육부에 촉구할 방침이다.

이들 학교는 10월부터 내년 2월까지 사용자가 참여하는 사전기획용역을 진행한 뒤 학교별 미래교육공간 조성을 위한 설계를 거쳐 오는 2024년 12월까지 공사를 완료할 예정이다.

장석웅 교육감은 “학교가 사회 변화에 더 유연하고 탄력적으로 대응하기 위해서는 학생들에게 공정한 성장의 기회를 제공하고, 지속할 수 있는 교육생태계의 구심점 역할을 할 수 있어 한다”며 “전남의 학교들이 새로운 미래 교육체제로 탈바꿈할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr