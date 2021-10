[아시아경제 공병선 기자] 한세예스24홀딩스 한세예스24홀딩스 016450 | 코스피 증권정보 현재가 8,010 전일대비 310 등락률 +4.03% 거래량 44,379 전일가 7,700 2021.10.07 14:33 장중(20분지연) 관련기사 한세에스24홀딩스, 에프알제이 자회사 탈퇴[단독] 네이버, 7000억에 예스24 인수 추진…1兆대 '메가딜' 가능성도 코스피·코스닥 상승 마감…철강·금속, 인터넷 업종 강세 close 는 오는 21일 오전 10시 펀드매니저 및 연구원 등 국내외 투자 담당자와 기자를 대상으로 기업설명회를 개최한다고 7일 공시했다.

설명회는 온라인 스트리밍 방식으로 진행될 예정이다.

